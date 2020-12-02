高醫VR懷舊治療｢2020台灣醫療科技展｣現場供民眾體驗

想當年，抗失智。由高醫大研發的「VR懷舊治療法」今年九月透過大同醫院與佛光山中華護智協會合作效果良好，高醫神經科學研究中心主任楊淵韓昨表示，二O二一年起將擴大高雄市52處失智症與社區關懷據點執行，更將配合5G產業政策與科技業仁寶合作拓展全台，希望帶動多元失智症治療模式。

為了減輕阿茲海默患者照顧負擔，並透過非藥物治療延緩惡化，以楊淵韓為主的高醫團隊打造虛擬實境〔VR〕平台，透過公版的農舍生活或客製化相簿，喚起患者長期記憶達到治療效果。

楊淵韓表示，早在七、八年前，高醫就與中研院先就2D推出懷舊治療，當初已隨著技術的進步再導入VR介面，目前在中華護智協會有16名阿茲海默症患者獲得良好控制，評估效果有臨床失智症量表〔CDR〕、知能篩檢測驗〔CASI〕與神經精神症狀量表〔NPI〕。

為了推廣全台，此VR將於「二O二O台灣醫療科技展」現場供民眾體驗，還會透過5G通訊傳輸推出智慧生理監測，讓尖端科技結合社區照護不再遙不可及，同時與瑞寶生醫打造符合法規的GTP實驗室，建置南台灣首家細胞治療中心，讓病人不必再遠赴中北部、國外辛苦求醫呈現在臨床的創新應用。