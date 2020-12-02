16歲女學生一下暴食一下拒食還停經 竟是媽媽從小管太多

混亂不良的飲食習慣可能引發各種臨床相關疾病，恐導致營養不良、肥胖、厭食、吸食物質、濫用藥物、酗酒、糖尿病、代謝症候群、吸菸、胃腸身心疾病、癌症…等。書田診所精神科主任醫師陳家駒分享拒食暴食個案，強調若形成情緒反應習慣，恐影響終生情緒、性格。

該案為16歲女學生從小愛吃的蛋糕、甜點， 但1年前週末返家時，卻說沒有胃口，陸續出現異常愛哭、便秘、停經等情況，媽媽詳細了解才驚覺，女兒在校期間受到同學言語嘲諷，認為自己身材很糟，沒有正常進食，常以白開水度日。

為了能改善女兒不願意進食的情況，媽媽要求記錄每天吃的食物，沒想到出現暴食情況，女學生看到體重增加又會崩潰拒食，反覆在拒食跟暴食之間，才趕緊就醫。

經精神科醫師診療發現，女學生平時家人關係親密，但因媽媽從小在飲食上就會有所要求，強迫進食不愛的食物，導致一到用餐時間就會氣氛緊繃。

書田診所精神科主任醫師陳家駒表示，該個案從小養成的飲食習慣及經驗，加上環境改變適應困難、同儕人際困擾、自我感覺及調適不良等情況，而用飲食抒解壓力，但吃了又陷入擔心變胖的悔恨，造成拒食跟暴食的反覆，出現飲食障礙的症狀。

陳家駒表示，培養良好的飲食營養衛生習慣及餐桌禮儀，學習情感人際互動，都是社會化訓練一環，會塑造人的性格，與情緒處理的能力。家庭提供的資源及父母依附陪伴支持學習的程度，都會影響到未來發展。

陳家駒解釋，飲食障礙者（暴食、拒食）通常會非常在意外表，大吃大喝後會後悔催吐；或是為了不引起注意假裝有吃飯，又偷偷丟棄食物，甚至使用藥物催吐或灌腸。長期除了影響健康，還會影響生活、學業成績、人際相處等。

治療飲食障礙症依個人症狀而不同，治療須長時間的多管齊下，包括：藥物、心理治療、行為治療、關係治療、情緒認知管理治療、溝通及團體治療…等多管齊下，才能有效改善。研究指出，厭食症患者因嚴重者營養不良，統計有5％-25％有死亡的風險；住院治療者最常須6年才能出院。

陳家駒提醒，從小的飲食習慣及用餐氣氛會持續影響到成年，父母應儘量陪孩子好好吃飯，快樂滿足一餐飯，幸福安樂滿滿滿。飲食障礙會引起生理不適症狀，心理上也會對生活、社交等造成影響，當開始有相關症狀時，應積極治療。