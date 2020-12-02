紅脣族口腔黏膜篩檢有用嗎？ 過來人這麼說....

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟今公布第11屆縣市口腔癌防治力調查結果，發現全數縣市在「戒檳衛教服務」呈現逐年崩跌，從106年提供6萬人戒檳服務，下滑至108年1萬人不到，呼籲政府應積極持續制定「檳榔危害防制專法」，讓一線宣導、公衛人員能依法推動相關防治工作。

吃檳榔超過20年的葉先生表示，「不要以為只要戒檳、清潔口腔或是有做其他保健就沒事」。

葉先生因工作關係，每天最多吃50顆檳榔，反覆出現破皮潰瘍，嘴巴感覺刺刺緊緊，在吃檳榔約10年後陸續發現口腔內白色斑塊，嘴巴張不開等症狀，但因心存僥倖，認為只要戒除檳榔、刷牙清潔口腔，就不會有問題，一直沒有就醫。直到客戶發現他臉頰腫起來，口腔有異味，趕緊就醫後，已是口腔癌第4期。

衛福部國民健康署癌症防治組組長林莉茹鼓勵民眾運用口腔黏膜檢查，及早發現有機會篩檢出癌前病變，經過適當處置，能有效避免發展成口腔癌，建議30歲以上有菸檳行為的民眾，每2年攜帶健保卡至健保特約牙科、耳鼻喉科醫療院所接受口腔黏膜檢查。

新竹縣政府衛生局衛生稽查員邱淑琴表示，因應局內人員異動頻率高，會加快培訓同仁衛教能力，並製作口腔癌防治手冊給民眾供參，為提升醫師鑑別診斷的能力，再建立口腔病變圖檔給醫師。

依衛生福利部108年死因統計資料分析，口腔癌患者好發於中壯年族群，國人平均餘命80.9歲，但口腔癌死亡年齡中位數60歲，口腔癌患者整整少了20年的壽命。早期發現口腔病灶是提升存活率與降低治療難度的關鍵，民眾若發現口內出現「破斑硬突腫」之一的情形，應盡速就醫：

(1)破：口腔黏膜破皮超過兩週未癒合

(2)斑：口腔黏膜出現不明的紅斑、白斑

(3)硬：口腔黏膜逐漸變硬、緊，最終嘴巴張不開

(4)突：口腔黏膜表面不規則突起(乳突狀或疣狀突起)

(5)腫：臉或頸部出現腫塊或兩側不對稱