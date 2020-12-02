健康中年人恢復流感疫苗接種 首日飆破9000劑

健康50至64歲成人自12月1日恢復接種公費流感疫苗，首日衝出9000多劑接種量，約佔單日接種量一半。但幼兒接種率距離目標值仍差一截，家長應儘速帶孩子接種。

今年公費流感疫苗10月5日開打，總計604萬劑。初期接種相當踴躍，尤其50至64歲族群接種特別積極，接種率狂飆。為了避免其他優先對象打不到疫苗，衛福部10月17日暫緩健康中年人接種，直到12月1日重啟接種。

衛福部長陳時中今天說，流感疫苗接種順利，截至12月1日總共接種573萬劑，50至64歲接種順利，單日就接種9000多劑。

疾管署副署長莊人祥表示，根據統計，1日單日接種量2.1萬劑，50至64歲接種量約佔5成，此群體接種率達15.8%，與去年同期約18.5%，相距不遠。但學齡前幼兒接種率約47%，距離目標值55.5%，還有一段距離，仍希望家長儘速帶孩子接種。

莊人祥說，全國疫苗量剩餘約31萬劑可供接種，估計可以使用到明年1月份；由於各縣市疫苗剩餘量不一，提醒民眾，接種前可先至各地方政府衛生局網站或疾管署流感防治一網通查詢，並電洽有提供接種服務的院所，確認有疫苗後再前往接種。