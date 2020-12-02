快訊

重看《大佛普拉斯》 這點比謀財害命更齷齪

信功實業遭屏東縣府「登門關切」員工：時間點很巧合

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康中年人恢復流感疫苗接種 首日飆破9000劑

中央社 / 台北2日電
健康50至64歲成人自12月1日恢復接種公費流感疫苗，首日衝出9000多劑接種量。圖／本報資料照
健康50至64歲成人自12月1日恢復接種公費流感疫苗，首日衝出9000多劑接種量。圖／本報資料照

健康50至64歲成人自12月1日恢復接種公費流感疫苗，首日衝出9000多劑接種量，約佔單日接種量一半。但幼兒接種率距離目標值仍差一截，家長應儘速帶孩子接種。

今年公費流感疫苗10月5日開打，總計604萬劑。初期接種相當踴躍，尤其50至64歲族群接種特別積極，接種率狂飆。為了避免其他優先對象打不到疫苗，衛福部10月17日暫緩健康中年人接種，直到12月1日重啟接種。

衛福部長陳時中今天說，流感疫苗接種順利，截至12月1日總共接種573萬劑，50至64歲接種順利，單日就接種9000多劑。

疾管署副署長莊人祥表示，根據統計，1日單日接種量2.1萬劑，50至64歲接種量約佔5成，此群體接種率達15.8%，與去年同期約18.5%，相距不遠。但學齡前幼兒接種率約47%，距離目標值55.5%，還有一段距離，仍希望家長儘速帶孩子接種。

莊人祥說，全國疫苗量剩餘約31萬劑可供接種，估計可以使用到明年1月份；由於各縣市疫苗剩餘量不一，提醒民眾，接種前可先至各地方政府衛生局網站或疾管署流感防治一網通查詢，並電洽有提供接種服務的院所，確認有疫苗後再前往接種。

流感疫苗

相關新聞

入冬最冷時刻到！北台灣濕冷到何時？氣象局給答案了

今年入冬以來最強冷空氣報到。中央氣象局說，未來一周都是受到東北季風影響，其中又以明晚到後天清晨最冷，北台灣高溫僅18到2...

花35元中千萬！9、10月統一發票獎10張千萬富翁有你嗎？

財政部今天公布9-10月期統一發票千萬、200萬及100萬元大獎中獎清冊，千萬大獎共開出10張，消費最低的發票在桃園市復...

16歲女學生一下暴食一下拒食還停經 竟是媽媽從小管太多

混亂不良的飲食習慣可能引發各種臨床相關疾病，恐導致營養不良、肥胖、厭食、吸食物質、濫用藥物、酗酒、糖尿病、代謝症候群、吸...

健保費率年底拍板 但上路時間應不在元旦

衛生福利部全民健康保險會上周五加開臨時會討論明年費率，以「4.97％」及「5.47％至5.52％」兩案併陳衛生福利部，部...

5個星座最懂閃避麻煩！巨蟹超圓融、惹毛牡羊會有鬥志

身邊總有些聰明的人，似乎沒有做些什麼，卻可以依然耀眼地過著生活，或更會過好生活，以下5個星座，可以說是不找自己麻煩，且聰...

東北季風增強挾冷空氣 3日起北台灣更溼冷

中央氣象局今天表示，明天東北季風增強，加上有一小波冷空氣來到台灣，桃園以北會是降雨熱區，中部以北低溫可達攝氏15度；預估...

高醫VR懷舊治療｢2020台灣醫療科技展｣現場供民眾體驗

想當年，抗失智。由高醫大研發的「VR懷舊治療法」今年九月透過大同醫院與佛光山中華護智協會合作效果良好，高醫神經科學研究中...

紅脣族口腔黏膜篩檢有用嗎？ 過來人這麼說....

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟今公布第11屆縣市口腔癌防治力調查結果，發現全數縣市在「戒檳衛教服務」呈現逐年崩跌，從106...

健康中年人恢復流感疫苗接種 首日飆破9000劑

健康50至64歲成人自12月1日恢復接種公費流感疫苗，首日衝出9000多劑接種量，約佔單日接種量一半。但幼兒接種率距離目...

明年健保費漲有這三大配套 漲部分負擔最受反對

衛生福利部全民健康保險會上周五加開臨時會討論明年費率，以「4.97％」及「5.47％至5.52％」兩案併陳衛生福利部，部...

冬遊補助只限團體 是觀光強心劑還是補心安？

國際疫情隨著氣溫下降再度升溫，為防止疫情，我邊境管制更加嚴格，近幾日桃園國際機場突然增加數千位旅客，趕著在新管制措施前入境，這似乎也警示觀光業的寒冬仍會持續，交通部為協助業者，從12月1日起推出「冬季平日團體旅遊補助專案」，但國旅自由行占九成，這種只補助團客的政策，真能幫助業者過冬嗎？

2020路跑期末考到來！運動品牌祭出旗艦跑鞋迎戰

被熱愛慢跑的人，是為年終期末考的「台北馬拉松」將於12月20日登場，因此adidas、ASICS都趁此時，祭出品牌的旗艦...

熱門新聞

雨天穿6000元新球鞋過馬路 作家劉墉自爆險被車撞死

5縣市防豪雨大雨！今晚更強冷空氣到 明後天低溫探13度

中華郵政「i郵箱」一直燒錢 使用率低挨批「爛尾樓」

爆紅「金門高坑牛肉麵」現身台灣超商，從金門紅回台灣饕客狂讚！

連吹風都會冷！強冷空氣挾雨襲台「最冷時間」曝光

花35元中千萬！9、10月統一發票獎10張千萬富翁有你嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。