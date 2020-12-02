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2020路跑期末考到來！運動品牌祭出旗艦跑鞋迎戰

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
ASICS就替跑者們獻上改良版的支撐型GT-2000 9跑鞋，助消費者跑出個人最佳成績。圖／ASICS提供
ASICS就替跑者們獻上改良版的支撐型GT-2000 9跑鞋，助消費者跑出個人最佳成績。圖／ASICS提供

被熱愛慢跑的人，是為年終期末考的「台北馬拉松」將於12月20日登場，因此adidas、ASICS都趁此時，祭出品牌的旗艦等級跑鞋來迎戰，讓消費者穿著後能跑出個人最佳成績，替這一年畫上完美句點。

ASICS就替跑者們獻上改良版的支撐型GT-2000 9跑鞋，整體在包覆度革新，使用輕量、柔軟和一片式無縫線的工程網布鞋面材質設計，加上全新Ortholite鞋墊，全面提升舒適度。延續上一代低密度FLYTEFOAM中底，保持鞋款耐用性同時減輕整體鞋款的重量，採用GUIDANCE TRUSSTIC中橋穩定片，以N字中橋設計提升50%腳踝支撐效果。為了提高跑步效率，強化穩定度，加強使用DYNAMIC DUOMAX 防內傾穩定裝置。而且FLYTEFOAM中底輕量與耐用升級，為不同程度跑者提供支撐穩定與輕量腳感，參加賽事或長距離跑步訓練都適合。

身為台北馬拉松贊助品牌之一的adidas，除了先前推出為賽事而生的限定版鞋款之外，也在比賽將近的此刻，呈現adizero adios Pro革命性長距離跑鞋。搭載adidas全新雙層LightstrikePRO極輕量中底科技，成就僅246公克輕量；內嵌五爪碳纖維EnergyRods穩定裝置，提升跑步效率並有效減少能量耗。還使用了CELERMESH鞋面提供延展包覆、透氣、輕量與支撐四大效能，搭配獨特輕量橡膠大底，帶來出色抓地力。特別的是採取限量銷售，因此限定於2012至2019年間，參與台北馬拉松全馬賽事完賽超過三次者，才有資格抽籤購買。

ASICS男款GT-2000 9跑鞋3,780元。圖／ASICS提供
ASICS男款GT-2000 9跑鞋3,780元。圖／ASICS提供

ASICS女款GT-2000 9跑鞋3,780元。圖／ASICS提供
ASICS女款GT-2000 9跑鞋3,780元。圖／ASICS提供

adidas adizero adios Pro跑鞋7,000元。圖／adidas提供
adidas adizero adios Pro跑鞋7,000元。圖／adidas提供

馬拉松 adidas

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