寶寶玩幾分鐘就分心?醫師：過敏影響專注力　輕忽恐成過動

文 / 楊順平

家中孩子好像專注力很低，總是沒辦法持續玩一個遊戲太久，為什麼會這樣？若瑟醫院小兒科黃文欽醫師表示，3歲前是專注力逐步形成的階段，當爸媽發現寶寶有專注力難集中、易分心，除了寶寶本身精力旺盛、天生活潑外，也要注意寶寶是否有過敏導致的不適狀況，因為這時期的寶寶容易因為腸胃及皮膚過敏，導致無法保持專注力，若長期未改善，還可能影響寶寶未來心理健康發展，甚至增加將來注意力不集中及過動的風險。

過敏兒中過動症的比率相較一般兒童高2.8倍，許多臨床觀察也發現，大部分的過動寶寶都有過敏的情形。 圖／Shutterstock 提供
過敏兒中過動症的比率相較一般兒童高2.8倍，許多臨床觀察也發現，大部分的過動寶寶都有過敏的情形。 圖／Shutterstock 提供

黃文欽醫師分享，有研究指出，過敏兒中有過動症的比率比一般小朋友高2.8倍，且也有許多臨床觀察也察覺，大部分的過動寶寶都有過敏的情形，顯示過敏與過動，過敏兒中有過動症的比率比一般小朋友息息相關！雖然過動不一定都是由過敏引起，也需要由專業醫師進一步診斷才能判定，但及時預防過敏，是家長在寶寶出生後就應該做好的功課。若沒有即時止損，讓過敏嚴重程度逐漸增加，進入「過敏進行曲」的循環，發展到呼吸道等其它組織，孩子未來控制病情會更辛苦。

３歲前是關鍵期！切勿忽視過敏開端 從出生開始做好預防

黃文欽醫師指出，寶寶剛出生時，過敏是以腸胃、皮膚的表現為主。腸胃的症狀主要有脹氣、腹瀉、溢吐奶、腸絞痛等症狀產生；皮膚過敏症狀主要有蘋果臉、皮膚粗糙、關節處容易搔癢、紅疹。若家長沒有在過敏初期做好過敏預防，未來就有很大的機會，讓過敏漸漸演變為呼吸道過敏，出現眼睛紅紅、流鼻水、打噴嚏甚至氣喘等呼吸道過敏情形。以上這些症狀常發生在夜晚，讓孩子因皮膚癢、腸絞痛、鼻塞、夜咳徹夜難眠，導致白天精神狀況不佳，難集中注意力完成某件事情，導致孩子易躁動、情緒不穩，甚至隨年紀增長持續嚴重，影響求學時期的學業表現。

要為寶寶的長遠健康做好準備，黃文欽醫師指出，過敏預防應該從出生開始一直持續到3歲，因剛出生的寶寶腸道發育還不夠成熟，容易受外在食物刺激，進而誘發過敏，所以會建議媽媽在懷孕時就要將過敏預防列入規劃，並在寶寶出生後提供較不易誘發過敏的成長環境，做好過敏預防的超前佈署才能幫寶寶打造良好的體質，減少以後生病的機率。

1.5歲前，近半數寶寶因牛奶蛋白、雞蛋誘發過敏 醫師：應做好飲食把關！

預防寶寶過敏應該「環境」與「飲食」並進，環境部分，應注意環境清潔、溫濕度調控，減少寶寶與塵蟎、黴菌及二手菸的接觸；飲食部分則會建議家長盡量以母乳作為寶寶主要的飲食來源。有研究發現，在1.5歲前，有將近半數的寶寶會因為牛奶蛋白及雞蛋產生過敏，所以在飲食的控制應該做好把關，但若媽媽因為母乳量不夠，或是回到職場不便哺餵時，建議家長可選擇「精準水解配方」。

黃文欽醫師指出，寶寶剛出生時，過敏是以腸胃、皮膚的表現為主。 圖／黃文欽醫師 提供
黃文欽醫師指出，寶寶剛出生時，過敏是以腸胃、皮膚的表現為主。 圖／黃文欽醫師 提供

所有品牌都能有效預防過敏？ 醫師：選擇精準水解才有效
許多品牌推出水解配方，但並不是所有的水解配方都可以預防過敏，所以在挑選配方時，最好多詢問專業醫療人員的意見，且選擇經過大規模臨床實證研究、具有精準水解技術的品牌，會比較有保障。

牛奶蛋白是嬰幼兒族群常見的過敏源，牛奶蛋白畢竟不是母乳蛋白，其組成的分子片段有些溫和，有些卻對寶寶腸胃來說較具刺激性，容易誘發過敏。一般的水解技術，能將牛奶蛋白切割成許多小片段，但無法分辨溫和與刺激的片段，所以當寶寶喝下肚後，就有可能誘發過敏；而具有「精準技術的水解配方」，能鎖定刺激的分子蛋白，準確的切斷、轉化為較小且溫和的片段，避免腸胃受到刺激外，也能讓腸胃慢慢熟悉牛奶蛋白，培養耐受性，未來遇到相同的刺激，便不太容易出現過敏反應。

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