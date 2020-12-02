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解決公糧爆倉+省水 農委會首推水稻「四選三」政策

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者吳姿賢／攝影
農委會主委陳吉仲。記者吳姿賢／攝影

水情吃緊，桃竹苗二期稻、嘉南明年一期稻都宣布停灌，研究顯示未來台灣乾旱日數將增加，加上稻米生產過剩、公糧年年爆倉，農委會今天首度針對水稻種植提出「四選三」政策，以兩年四期為單位，指的是過去四期都種水稻，未來只種三次，剩下一次改旱作，政策非強制性，農民可自由選擇參與，但四期當中只會給予三期稻米保價收購、綠色環境給付等，鼓勵農民配合政策，預定明年上路。

「四選三」政策明年實施後，若農民意願高、辦理情況良好，將於後年推動「大區輪作」，鼓勵特定區域當中的農民一起「四選三」，預計可節省20%水資源

農委會主委陳吉仲今天主持乾旱調適策略記者會，他指出，農委會8月啟動團隊調查受乾旱影響作物，羅列出11項高度敏感作物，總計有2.2萬公頃，其中茶葉面積高達4800公頃居冠，以苗栗市影響最劇烈，另還有中部的梨、北齊短期葉菜類、中部竹筍等。

為紓緩區域供水壓力、節省水資源，以及解決稻米過剩問題，陳吉仲說，因為水稻種植面積較多，每年還有多餘水稻做成飼料米或其他加工用途，應該適當引導水資源分配，未來將以「兩年四期」為一個單位，推動其中三期種水稻，剩下一期配合旱作，近日已開始下鄉宣導。

陳吉仲說明，「四選三」剩下的一期若仍種水稻將無法保價收購或獲得綠色環境給付，透過政策誘因使農民配合水資源管理，對農民收益也有利，例如可轉種黃豆、玉米、小麥等乾旱作物，或配合綠色環境給付種植景觀作物，否則乾旱時種水稻收入不一定比較好。

農田水利署蔡昇輔指出，「四選三」政策為自願性質，四期當中只提供三期的稻米保價、綠色環境給付等政策誘因，另外一期不提供，預計明年上路，若政策辦理成熟、農民也開始習慣，就可以進階鼓勵整區農民一起「四選三」，也就是大區輪作，若推動順利最快後年上路，預估可節省20%的水資源。

另外，農委會今天也提出短中長期調適策略，短期包括推動節水教育訓練、推廣管路灌溉設施，中期為加強引水蓄水設施、調整大區輪作制度減緩區域供水壓力，長期則是研發耐旱品種、加強涵養山坡地水源等。

農民 水資源 農委會

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