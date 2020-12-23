寶寶皮膚乾燥常抓癢　醫師：恐為過敏前兆

文 / 楊順平

寶寶皮膚細嫩脆弱，許多家長看到寶寶皮膚乾燥發癢、起疹子，便會給寶寶抹乳液保養。但宏其婦幼醫院兒科主治醫師胡志成提醒，並不是所有皮膚問題都可以用抹乳液解決，若是發現寶寶皮膚異常紅腫、反覆起疹子，或動不動就想抓癢，小心寶寶可能出現過敏徵兆，最好迅速請教專業醫師意見，若放任不管，可能引發「過敏進行曲」，誘發一連串的過敏反應。

若寶寶皮膚異常紅腫、反覆起疹子，或動不動就想抓癢，就要當心寶寶已出現過敏徵兆，應儘速請教專業醫師意見。 圖／Shutterstock 提供
若寶寶皮膚異常紅腫、反覆起疹子，或動不動就想抓癢，就要當心寶寶已出現過敏徵兆，應儘速請教專業醫師意見。 圖／Shutterstock 提供

台灣過敏兒人數日益增加，平均每三人中就有一人過敏。一旦被誘發過敏，症狀發生的過程就像一個「過敏進行曲」，會於不同部位陸續發生過敏反應。嬰幼兒初期過敏大多反應在腸胃道與皮膚，腸胃道過敏表現包括嘔吐、易脹氣、腸絞痛等，更嚴重者會有腹瀉、糞便中有血絲的現象；皮膚表現則包括皮膚粗糙、紅疹、異位性皮膚炎等，若沒有及時發現，寶寶過度搔抓會造成破皮、感染。

三歲前是防敏關鍵 醫師提醒「飲食」是預防重點

胡志成醫師表示，上述症狀好發於夜晚，導致睡眠品質不佳，若持續受到過敏原刺激，對免疫系統、成長發育都會造成影響，甚至導致氣喘、體力較差、因睡不好注意力難集中而影響學習等問題。另外，根據「異位性皮膚炎的臨床實證研究」指出，在兩歲以前有過敏徵兆的寶寶中，若無立即採取行動預防，症狀會持續到成年期，而且會越來越嚴重。醫師進一步提醒，過敏是一個不可逆的過程，一旦被誘發，就有更多症狀可能隨之而來，家長務必做好準備，盡可能趁三歲前做好預防，避免過敏的長遠影響。

針對過敏預防，胡醫師分析，過敏可分為「食物性過敏」與「吸入性過敏」兩大類。在嬰兒時期，大部分過敏都是由「食物」誘發，因此飲食是初期過敏預防非常重要的一環，選擇上要特別注意。胡醫師說明，母乳是最好的營養來源，富含免疫蛋白與珍貴營養素，如果可以應盡量哺餵母乳。但現代人工作繁忙，寶寶一歲後，若家長因為工作因素或各種狀況，無法以母乳哺餵，銜接的配方奶務必要謹慎挑選。

嬰兒配方奶多以牛、羊奶為主，其蛋白質分子較大，寶寶尚未發育完全的腸胃較難分解，其中體質較敏感的寶寶更容易引起過敏反應，胡醫師建議家長可選用「部分水解蛋白配方」，透過水解技術將大分子蛋白分割為較容易吸收的小分子，不會降低其營養價值外，也能同時培養寶寶對牛奶蛋白的適應能力。

除飲食之外，環境也是誘發寶寶過敏的原因之一，台灣氣候悶熱潮濕，家中寢具及毛絨玩具易孳生細菌、塵蟎，平時家長應要做好清潔，讓寶寶隔絕過敏原。

宏其婦幼醫院兒科主治醫師胡志成。 圖／醫師 提供
宏其婦幼醫院兒科主治醫師胡志成。 圖／醫師 提供

選擇精準的水解技術 培養腸胃耐受性 幫助降低過敏風險
胡醫師表示，家裡的兩個小朋友也是基於預防觀念，選擇使用部分水解蛋白配方，呼籲家長不要想著等到出現症狀再治療就好。但水解配方在市面上選擇眾多，不同配方奶廠牌都有推出水解技術產品，若家長不知從何挑選，建議可以選擇具有大規模臨床實證的大品牌。精準的水解配方，能準確地剪斷易誘發過敏的蛋白質分子鏈，轉化為溫和的片段，能避免過度刺激寶寶腸胃外，也同時培養對牛奶蛋白的耐受性，未來再遇到刺激時，也能降低誘發過敏的機率，更值得家長信賴。

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