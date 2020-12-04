GoShare Select 結帳人氣美食最低 64 折！蟬聯三年米其林推介也入列，年末聚餐相約首選

聯合新聞網 / 張振群

GoShare Select 挑剔指南與雙月食品社雙強聯手提供優質服務與真心回饋客戶的絕佳饗宴。 圖／蘇健忠 攝影
GoShare Select 挑剔指南與雙月食品社雙強聯手提供優質服務與真心回饋客戶的絕佳饗宴。 圖／蘇健忠 攝影

享受美食已經成為現代人最重要的生活指標，尤其是年底親朋好友們的聚餐旺季，如何快速挑選知名餐廳享受佳餚，並獲得別人所沒有的專屬優惠才是最大享受，GoShare 近期推出的「 GoShare Select 挑剔指南」不僅是最佳選擇，更與連續三年榮登米其林必比登推介的「雙月食品社」合作，以家的味道讓遊子一解思鄉之愁且還有令人驚豔的超低折扣。

連續三年榮登米其林必比登推介的「雙月食品社」，以家的味道讓遊子一解思鄉之愁且擁有驚豔的超低折扣。 圖／蘇健忠 攝影
連續三年榮登米其林必比登推介的「雙月食品社」，以家的味道讓遊子一解思鄉之愁且擁有驚豔的超低折扣。 圖／蘇健忠 攝影

GoShare 新事業總監 姜家煒表示：「雙月食品社」以「優質食材」與「紮實份量」給予消費者最好的服務體驗，這與 GoShare 經營理念不謀而合，因此成為相當重要的合作夥伴。姜家煒補充到：「共享、支付、折扣都已經有很多人在做，但我們要做是在移動的基礎上發展出第二、第三場景，當一個有觀點的品牌，在移動、用餐等多元場景的串接上提供很流暢的體驗，引領消費者進入 GoShare 打造的全新台北生活風格。」

GoShare 新事業總監 姜家煒表示：「雙月食品社」以「優質食材」與「紮實份量」給予消費者最好的服務體驗，這與 GoShare 經營理念不謀而合，因此成為相當重要的合作夥伴。 圖／蘇健忠 攝影
GoShare 新事業總監 姜家煒表示：「雙月食品社」以「優質食材」與「紮實份量」給予消費者最好的服務體驗，這與 GoShare 經營理念不謀而合，因此成為相當重要的合作夥伴。 圖／蘇健忠 攝影

擁有超過 80 萬用戶的 GoShare 移動共享服務，除大幅提升民眾生活便利之外，「 GoShare Select 挑剔指南」更能進一步滿足用戶們的味蕾。不僅有台北一級美食推薦，還能使用 GoShare App 內的 SCAN & PAY 結帳功能快速完成掃碼支付，不再需要透過其他行動支付 App，一機在手就能完成。

藉由 GoShare App 內的 SCAN & PAY 結帳功能快速完成掃碼支付，不再需要透過其他行動支付 App，一機在手就能完成。 圖／蘇健忠 攝影
藉由 GoShare App 內的 SCAN & PAY 結帳功能快速完成掃碼支付，不再需要透過其他行動支付 App，一機在手就能完成。 圖／蘇健忠 攝影

GoShare Select 挑剔指南首個系列「 Top 25 Urban Dining 」，囊括 25 家台北人氣餐廳品牌以及 43 家分店，連《米其林必比登推介》星級美味也收入囊中，再細心劃分 5 大餐飲風格（世界桌餐、樂活好食、慵懶食刻、風格台味、奢華夜宴），可依照使用者不同心情與口味來挑選美食，打造自我專屬舌尖漫遊之旅，吃遍台北知名美食。

GoShare Select 挑剔指南首個系列「 Top 25 Urban Dining 」，囊括 25 家台北人氣餐廳品牌以及 43 家分店，再細心劃分 5 大餐飲風格，依照使用者不同心情與口味來挑選美食，打造自我專屬舌尖漫遊之旅。 圖／蘇健忠 攝影
GoShare Select 挑剔指南首個系列「 Top 25 Urban Dining 」，囊括 25 家台北人氣餐廳品牌以及 43 家分店，再細心劃分 5 大餐飲風格，依照使用者不同心情與口味來挑選美食，打造自我專屬舌尖漫遊之旅。 圖／蘇健忠 攝影

到 12 月 31 日為止，到 GoShare Select 台北人氣精選餐廳並使用 GoShare App付款，就有總計最低至 64 折的獨家優惠，快把握年末聚餐的好機會，一起相約品嚐幸福雞湯！
第一重： GoShare 用戶使用 SCAN & PAY 功能付款，獨享 85 折起結帳優惠。
第二重：永豐銀行信用卡全卡別額外享 10 ％ 刷卡金回饋，使用幣倍卡付款享 15 ％ 刷卡金回饋。
第三重：使用永豐銀行任一信用卡綁定 Apple Pay 付款，再加碼獲得 10 ％ 刷卡金回饋。

到 12 月 31 日止，使用 GoShare App 到台北人氣精選餐廳付款即享有三重驚喜，優惠總計最低至 64 折！ 圖／蘇健忠 攝影
到 12 月 31 日止，使用 GoShare App 到台北人氣精選餐廳付款即享有三重驚喜，優惠總計最低至 64 折！ 圖／蘇健忠 攝影

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