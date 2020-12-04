GoShare Select 結帳人氣美食最低 64 折！蟬聯三年米其林推介也入列，年末聚餐相約首選
享受美食已經成為現代人最重要的生活指標，尤其是年底親朋好友們的聚餐旺季，如何快速挑選知名餐廳享受佳餚，並獲得別人所沒有的專屬優惠才是最大享受，GoShare 近期推出的「 GoShare Select 挑剔指南」不僅是最佳選擇，更與連續三年榮登米其林必比登推介的「雙月食品社」合作，以家的味道讓遊子一解思鄉之愁且還有令人驚豔的超低折扣。
GoShare 新事業總監 姜家煒表示：「雙月食品社」以「優質食材」與「紮實份量」給予消費者最好的服務體驗，這與 GoShare 經營理念不謀而合，因此成為相當重要的合作夥伴。姜家煒補充到：「共享、支付、折扣都已經有很多人在做，但我們要做是在移動的基礎上發展出第二、第三場景，當一個有觀點的品牌，在移動、用餐等多元場景的串接上提供很流暢的體驗，引領消費者進入 GoShare 打造的全新台北生活風格。」
擁有超過 80 萬用戶的 GoShare 移動共享服務，除大幅提升民眾生活便利之外，「 GoShare Select 挑剔指南」更能進一步滿足用戶們的味蕾。不僅有台北一級美食推薦，還能使用 GoShare App 內的 SCAN & PAY 結帳功能快速完成掃碼支付，不再需要透過其他行動支付 App，一機在手就能完成。
GoShare Select 挑剔指南首個系列「 Top 25 Urban Dining 」，囊括 25 家台北人氣餐廳品牌以及 43 家分店，連《米其林必比登推介》星級美味也收入囊中，再細心劃分 5 大餐飲風格（世界桌餐、樂活好食、慵懶食刻、風格台味、奢華夜宴），可依照使用者不同心情與口味來挑選美食，打造自我專屬舌尖漫遊之旅，吃遍台北知名美食。
到 12 月 31 日為止，到 GoShare Select 台北人氣精選餐廳並使用 GoShare App付款，就有總計最低至 64 折的獨家優惠，快把握年末聚餐的好機會，一起相約品嚐幸福雞湯！第一重： GoShare 用戶使用 SCAN & PAY 功能付款，獨享 85 折起結帳優惠。第二重：永豐銀行信用卡全卡別額外享 10 ％ 刷卡金回饋，使用幣倍卡付款享 15 ％ 刷卡金回饋。第三重：使用永豐銀行任一信用卡綁定 Apple Pay 付款，再加碼獲得 10 ％ 刷卡金回饋。
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