寶寶哭鬧睡不好 醫師呼籲：恐為過敏開端

文 / 楊順平

過敏預防是家長的必修課，一旦寶寶過敏，臉部與身體皮膚開始紅腫，不僅晚上搔癢難耐，無法好好入睡，家長也為了照顧孩子無法好好休息，讓大人小孩都身心俱疲。童綜合醫院小兒心臟科高崇智醫師表示，幼兒過敏應慎防，當寶寶過敏體質被誘發後，晚上容易因不舒服無法好好休息，恐影響到成長發育，在體重、身高方面都可能造成不利影響。建議過敏預防是越早越好，且應從「環境」與「飲食」兩大方面把關，減少過敏誘發機率，打好健康基礎。

許多家長認為過敏是因遺傳產生，自身沒有過敏史就不必特別顧慮，而疏於過敏預防；也有家長認為年紀大一點之後，體力與免疫力會更好，過敏症狀自然會消失。高醫師提醒，除初期的皮膚搔癢外，過敏症狀還包括氣管黏膜發炎、腸絞痛等，這些症狀普遍好發於夜晚，影響寶寶睡眠品質，也連帶干擾重要的成長激素分泌，對將來發育有重大影響。且過敏的發生是不可逆的，一旦被誘發，就需要長期且辛苦的控制，家長若對過敏存有錯誤認知，恐造成寶寶成長期間過敏反覆發生，甚至惡化，長期下來可能影響長遠健康。

過敏症狀普遍好發於夜晚，不僅影響寶寶睡眠品質，也對成長發育有重大影響。 圖／Shutterstock 提供
過敏症狀普遍好發於夜晚，不僅影響寶寶睡眠品質，也對成長發育有重大影響。 圖／Shutterstock 提供

研究：1.5歲以前，近一半寶寶因牛奶蛋白或雞蛋誘發過敏

高醫師分享，門診常可見到寶寶晚上睡不好而來求診的案例，比例高達一半以上，其中許多是因過敏引起的不舒服症狀，呼籲家長提前預防。除做好環境管理外，「飲食」也是過敏預防的一大重點。一般配方產品多從牛、羊等動物取得，其蛋白分子較大，寶寶尚未發育完成且脆弱的腸胃吸收時可能受到刺激，引發過敏反應，因此建議一歲前以哺餵母乳為佳。一歲後，若因工作等因素需停止親餵，銜接的配方應選水解蛋白配方。

童綜合醫院小兒心臟科高崇智醫師。 圖／高崇智醫師 提供
童綜合醫院小兒心臟科高崇智醫師。 圖／高崇智醫師 提供

不是所有水解配方都有效 慎選品牌幫助寶寶打底健康

水解蛋白是透過水解技術，將較大的蛋白分子分割為溫和小分子。但各家品牌水解技術也有不同，醫師建議應挑選經臨床實證的大品牌，擁有純熟且精準的水解技術，能精準找出並切斷易引起寶寶過敏的蛋白質胺基酸片段，能有效幫助營養吸收外，還不容易引起刺激引發免疫系統過度反應，也能慢慢讓腸道適應牛奶蛋白，達到調整寶寶體質的效果。

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