國道泰安服務區引進星巴克 現烤餅乾糕點吃得到

國道一號自民國60年通車以來，已有40多年歷史，為了提升服務品質，交通部高速公路局首次將泰安服務區以ROT(整建、營運、移轉)方式，委託民間機構投資經營，由統一超商拿下經營權，並引進知名連鎖咖啡店品牌「星巴克」，今天正式開幕。

高公局表示，統一超商公司以「山暖花開 幸福泰安」為投資計畫主軸特色取得經營權，集中北站增建案已於今年8月完成，南站增建案則是在上月完工，其建築外觀設計以音樂城堡樂園為主題，南站擴建的星巴克門市，延伸主建築物設計概念，打造出夢幻積木城堡造型，以多個立體方形積木堆疊出主建築體，中間處則以三角形積木跳脫整體視覺，展現出3D立體感。

高公局表示，星巴克泰安南門市，也是目前星巴克進駐國道服務區八間門市中，首間導入「現烤專案」門市，提供法國直送的現烤糕點及由紐西蘭優質穀物與乳製品製成的現烤餅乾，也推出專屬泰安服務區之限定商品、泰安南馬克杯、泰安南隨行卡。

高公局表示，泰安服務區位於國道1號的中心點，車輛南來北往停留機會高，為提供用路人優質及多元化的服務，有首創的「膠囊休息區」、國道親子用餐區、國道自助餐及景觀台行動辦公室等，並導入餐飲、咖啡、速食、便利商店、伴手禮等多元類型品牌櫃位。

此外，今年為交通部高速公路局成立50周年，在泰安服務區國道故事館有展出「國道綠廊道—從齊柏林看見國道建設」攝影展，讓大家看見高速公路50年來的轉變歷程。