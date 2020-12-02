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【即時短評】豬標章血統不純 還能宣稱採用台灣豬嗎？

聯合報 / 記者彭宣雅/即時報導
農委會主委陳吉仲（中）頒發第一張台灣豬標章給摩斯漢堡。本報資料照片
農委會主委陳吉仲（中）頒發第一張台灣豬標章給摩斯漢堡。本報資料照片

萊豬明年元旦開放進口，農委會推「台灣豬標章」，方便民眾辨識，原本強調店家要「百分百」使用國產豬才可申請標章，但最後卻只有「主原料」為國產豬就可申請，並非官員嘴上說的「百分之百」，除了包香腸的豬「腸衣」是進口的外，糕餅、港點、拉麵中使用的豬油脂，也大多都是進口的，雖然用量不多，卻同樣也可以申請使用台灣豬標章，台灣豬都不台灣豬了。

在多年前，台灣發生混米事件後，農委會也推出「台灣米標章」，根據台灣米標章管理作業規範，申請業者以國內具合法營業登記的餐飲業、流通服務業及旅宿業為限，其生產或販售的米飯、米食料理等原料米，應全數使用碾製日期半年內之「台灣米」，且粳型及秈型白米或糙米品質應符合中華民國國家標準(CNS)二等以上標準，糯米應符合中華民國國家標準(CNS)，其稻米酸鹼值應高(等)於六點五(pH6.5)以上。

當年為了推廣台灣米標章，農委會農糧署還要求業者提出進出貨的單據，追蹤量與流向，確保採用的餐食、便當使用的都是「台灣米」，才核發台灣米標章供店家使用；若業者自行使用或攙混進口米， 農糧署可以終止台灣米標章使用權利。

但根據台灣豬證明標章使用管理作業規範規定，台灣豬標章是由經證明標章權人同意的業者使用；用以證明業者使用的豬肉、豬直接可食用部位及其加工製品的「主原料」為國內飼養之豬隻。腸衣、豬油非主原料，雖是進口產品也能申請，這樣還能算是台灣豬肉(產品)嗎？未來的查核計畫與辦法在哪裡？

農委會宣稱現有5800家有稅籍資料的業者餐飲提出申請，其中有餐廳、大賣場、有拉麵店、有港式飲茶，消費者期待看到這標章，就代表餐飲賣場的產品都是國產的；但大賣場什麼肉品都賣，國產、進口產品都有，國產豬肉早有CAS優良肉品或產銷履歷認證是台灣豬肉；拉麵店在當年在油品風暴時，早查出油脂大多採用進口；港點又更妙了，港點糕餅中豬油地位不可取代，雖非主原料，但絕對是不可或缺的原料，簡單舉例，叉燒酥中的些許叉燒，誰能確認採用的是國產豬肉。

豬肉及其相關製品早充斥在我們日常生活餐飲中，法律沒有規定不能採用進口的原料，只需要依照衛福部的規範，清楚標示原料及產地即可；但台灣豬標章明明允許有部分非國產的豬肉製品，或者餐飲也非全店都使用國產豬，卻可以直接標示宣稱「台灣」，也難怪外界憂心魚目混「豬」。

農委會 拉麵

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