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金門花蓮包機反應熱 徐榛蔚：盼促成定期航班

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（左二）今天中午率領團隊訪問金門，金門縣長楊鎮浯（左一）也率縣府副縣長黃怡凱（右一）、秘書長陳朝金（右二）等人前往接機。記者蔡家蓁／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左二）今天中午率領團隊訪問金門，金門縣長楊鎮浯（左一）也率縣府副縣長黃怡凱（右一）、秘書長陳朝金（右二）等人前往接機。記者蔡家蓁／攝影

花蓮金門雙向包機市場反應好，已經連開2梯次，花蓮縣長徐榛蔚今天中午率領團隊訪問金門，將展開3天2夜前線金門遊程，金門縣長楊鎮浯也前往接機，兩位縣長都表示，盼促成兩地的定期航班，增加交流，徐榛蔚也提及，花蓮有全國唯一的海洋深層水，此行打算拜訪金酒公司，學習相關做酒製程，未來希望以海洋深層水來製酒。

徐榛蔚今天率領縣府秘書長張逸華及15位局處單位首長，搭乘今天上午10時55分的直航包機，在中午12點抵達金門，包機上共搭載184位民眾，金門縣府也在航空站舉辦舞獅等熱鬧迎賓活動，吸引來自後山花蓮的民眾搶拍。

徐榛蔚表示，上次是楊縣長帶領金門的好朋友來到花蓮，跟花蓮縣政府做一些城市交流，這一次她算是回訪，花蓮縣是全國有機耕作面積最大，且是有機首都，這次希望到金門來看看，是不是在農特產品的部分可以相互交流，甚至是將花蓮縣的農特產品在金門駐點。

在觀光的部分，徐榛蔚也說，希望金花航線、花金航線能成為定期的航班，她提及，其實花蓮縣有非常多的子弟在金門服務與就學，另外，也有很多的子弟是在金門從軍，有了定期航班，未來無論是訪親、探訪與觀光旅遊都會方便許多；另也要向楊縣長請益有關地方稅收以及地方的發展，可以來共同合作。

花蓮有全國唯一的海洋深層水，徐榛蔚透露此行最想去金酒公司參觀，學習製酒， 徐榛蔚說，海洋深層水的水分子很小，所以釀出來的酒是更香甜，希望透過花蓮自有的海洋深層水與農特產品來製酒；徐榛蔚也說她與楊縣長都算是縣長的「新同學」，形容這次是一趟學習之旅，彼此縣政交流，讓兩縣的施政經驗更豐富，以民意為最高的施政目標來推動。

對於金花的定期航班，楊鎮浯也表示贊同，他說，往東海岸的航線，目前的詢問度還是很高，希望成為常態後，能夠嘉惠金門以及東海岸的這一些台灣本島鄉親，他也提及，金門是兩岸之間的一個門戶，金門應該是要扮演一個樞紐的角色，所以我們很樂意在這些航線上面盡量來拓展；他也讚許徐榛蔚的施政滿意度在全國是名列前茅，此次有很多要跟花蓮交流，學習的地方，盼相互配合、互補，兩縣團隊可以交流請益。

金門與花蓮縣政交流座談將於下午5時許登場，討論的議題除了延續「金門花蓮合作備忘錄」四項議題外，尚研提文化資產再利用、文藝展品互相陳展及原住民族互惠合作等議題。

花蓮縣長徐榛蔚今天率領團隊訪問金門，受到縣府團隊的熱烈歡迎。記者蔡家蓁／攝影
花蓮縣長徐榛蔚今天率領團隊訪問金門，受到縣府團隊的熱烈歡迎。記者蔡家蓁／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左）今天中午率領團隊訪問金門，在接受記者採訪時透露此行最想去看金酒學習做酒。記者蔡家蓁／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左）今天中午率領團隊訪問金門，在接受記者採訪時透露此行最想去看金酒學習做酒。記者蔡家蓁／攝影
花蓮縣長徐榛蔚今天率領團隊訪問金門，金門縣長楊鎮浯也陪同歡迎花蓮鄉親來金門。記者蔡家蓁／攝影
花蓮縣長徐榛蔚今天率領團隊訪問金門，金門縣長楊鎮浯也陪同歡迎花蓮鄉親來金門。記者蔡家蓁／攝影

金門 徐榛蔚 航線

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