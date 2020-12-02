台南、高雄、台北哪個縣市騎車最危險？死傷數字看出端倪

用路人應該都曾遇過其他駕駛橫衝直撞的驚險時刻，若不遵守法規，發生意外機率將大幅增加。一名網友前陣子到台南出遊，發現當地不少駕駛要轉彎時都不打方向燈，就連應該停下來等待的紅燈也照闖不誤，讓他心生疑惑究竟在哪個縣市騎車最恐怖？文章引出大批台灣各地網友分享日常騎車心得。

「有生命危險」、「道路規劃有夠爛」、「我台南人，不否認台南亂」，文章底下177則留言中，台南兩字就出現了71次。不少外地人及在地人認證，認為在台南騎車危險程度「真的不是蓋的」，岔路亂、道路顛簸，更有人誇張形容在台南騎出去5分鐘，想要沒看到違規根本比中樂透還難。

高雄及台北也在網友熱議的縣市名單當中，台北普遍被認為行車速度相當快，「騎士都像要趕投胎」，不顧生命狂衝，就連公車也一樣。有騎士表示在台北租iRent速度最快就50，騎在忠孝東路卻瘋狂被叭。此外台北車流量多且紅燈時間長，常見機車騎士鑽來鑽去，「不鑽車縫就準備等下一次紅燈」。

仍有許多網友持相反看法，想替台南及高雄喊冤，認為南部騎車車速其實並不快，「住了N年還好吧」、「高雄算超級好騎的欸」，也有人表示其實各縣市都差不多，不用龜笑鱉沒尾，只要不注意全台灣都一樣危險。

根據道安資訊查詢網，109年1至9月道路交通事故，各縣市每十萬人死傷數字，前三名分別是屏東縣、桃園市、新竹市，並沒有網友議論紛紛的台南、高雄、台北。另根據交通部統計網，截至今年10月全台灣機車數量已突破1410萬輛，密度相當驚人。