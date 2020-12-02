彰化以南臭氧肆虐 籲列入總量管制區

「彰化以南臭氧危害嚴重，應比照高屏列為總量管制區！」」時代力量黨主席、立委陳椒華2日批判空汙政策指出，因明年起彰化以南為PM2.5／PM10／臭氧8小時三級防制區，要求比照高屏列為總量管制區；環保署空保處回應表示，AQI(空氣品質指數)大於200時會發送細胞簡訊。

AQI警示延遲不即時

「現在臭氧已成頭號空汙，比PM2.5超標的日數還多。」陳椒華指出，而臭氧難以靠戴口罩防護，影響也更為急性，但至今環保署、衛福部、教育部全無防護對策；而環保署依然放任延遲的空品指標AQI進行無效警示，也不修正《空品惡化緊急防制辦法》，僅靠廠商自主、「佛系」減排於事無補。

健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，PM2.5和PM10用12小時移動平均值，臭氧用8小時計算AQI，有拉低平均和延遲警示的問題，恐危及敏感族群和學童；而彰化受台中空汙影響嚴重，尤其是中火和中龍鋼鐵，應將台中也納入總量管制區，比照美國跨州空汙傳輸規範精神，落實「好鄰居條款」。

跨區抵換大開後門

陳椒華質疑，若總量管制區的高屏因空汙交易冷清、減排有限，而開放跨區抵換空汙，是要為高屏開發案解套？讓橋頭科學園區二階環評通過？未來台積電就能進駐高雄？跨區抵減恐更容易靠係數拉高抵換量作弊，透過可能高估膨脹的虛假排放量，用不同比例抵換給開發案，如何改善高屏空品？

時力高雄市議員林于凱表示，以橋頭科學園區之環評預估空汙總量每年318公噸而言，目前高雄市可供抵換之排放量為1萬3,830公噸，遠高於新設園區的需求量，其中國營事業（中油及台電）可減量額度達1萬256公噸，可替橋科及半導體業找到解答，無須跨區抵換，留下高屏空汙總量增加之後門。

環保署：會發簡訊

「請蔡英文總統跟蘇貞昌院長來高屏深呼吸一下好嗎？」要健康婆媽團洪秀菊表示，政府並未認真看待高屏空汙問題，永遠做些治標的工作，空汙大戶實質減量的很少，像中鋼汙染全台第一，燒煤煉焦製造PM2.5和重金屬汙染毒害高雄人，政府卻只是一再迴避問題，根本沒解決高雄的汙染。

環保署空保處副處長徐淑芷回應表示，並非利用跨區抵換解套，這是環評參考依據而非正式法規；而回應本報記者問到空汙發送簡訊標準，徐淑芷表示，AQI大於200時會發送細胞簡訊，雲林麥寮一帶有發送過好幾次，陳椒華搖頭說，這樣的發送標準過於寬鬆，應該擬定更能保護市民的標準。

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