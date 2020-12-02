跟夏季盛開蓮花不一樣 現在仍能賞睡蓮

桃園市蓮花季已經隨著夏季結束，喜歡拍照、記錄生態的退休勞工莊明仁表示，雖然賞蓮花要待明年，不過目前蓮池裡還有睡蓮，綽約丰姿一樣很搶眼。

莊明仁指出，蓮與睡蓮並無親屬關係，蓮花是蓮科植物，睡蓮是睡蓮科，二者除了都是草本植物外，其餘八竿子打不著。蓮只在每年春夏之際開花，一到秋冬就花凋葉萎進入休眠；睡蓮不同，在台灣除了北部較冷地方到了冬季會休眠，不然一年四季都可看見睡蓮開花，因此可想而知花期很長，可持續4、5個月。