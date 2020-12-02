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跟夏季盛開蓮花不一樣 現在仍能賞睡蓮
桃園市蓮花季已經隨著夏季結束，喜歡拍照、記錄生態的退休勞工莊明仁表示，雖然賞蓮花要待明年，不過目前蓮池裡還有睡蓮，綽約丰姿一樣很搶眼。
莊明仁指出，蓮與睡蓮並無親屬關係，蓮花是蓮科植物，睡蓮是睡蓮科，二者除了都是草本植物外，其餘八竿子打不著。蓮只在每年春夏之際開花，一到秋冬就花凋葉萎進入休眠；睡蓮不同，在台灣除了北部較冷地方到了冬季會休眠，不然一年四季都可看見睡蓮開花，因此可想而知花期很長，可持續4、5個月。
莊明仁説，睡蓮有些品種白天開花，夜間花瓣閉合有如睡覺，於是得名睡蓮，也有水中仙子、花中仙子、子午蓮等別名。
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