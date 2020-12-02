影／「不能來我就去」KM行動餐車走遍全台接住失學少年

KM行動餐車上月22日停在民雄某處教會門口，車上的少年賣力地準備餐點，他們多數經歷過休學、失學，在餐車負責人吳俊德的的幫助下，走遍台灣大小鄉鎮，在社區做義賣送餐給獨居老人，幫助失學少年重新步入正軌。

從小在升學導向的體制中得不到接納的吳俊德，先後被5所高中退學，17歲的那一年，他被父親趕出家門，流落街頭睡公園，直到遇見了一位西餐主廚，在他生命最低潮的時候遞上漢堡、熱薑茶，邀請吳俊德到餐廳工作，從此，改變了吳俊德的一生。

「KM餐車」代表最後一哩路，吳俊德相信每個孩子生命中都有一哩路需要有人陪伴，「陪伴他們是我的榮幸」，吳俊德希望這樣的機制能讓「接觸點變轉捩點」，讓孩子從失能到自立，從自立到公益，也希望讓每個孩子不只被接觸，還能夠被「接住」。

吳俊德本身是廚師，用廚藝跟少年互動是他擅長也是僅有的機會，他相信跟孩子們肩並肩、捲起袖子，不比階級，不談教條，一起為了一個任務而努力的時候，可以縮短人與人之間的距離，引出每個孩子生命中的良善。

吳俊德說，孩子的成就感，來自真實的努力，而非大人膚淺的獎勵，當孩子付出，且得到一個很大的反饋時，會在他生命中留下美好的經驗，未來他也會捲起袖子工作，我們在過程中幫他，不管是就業就學，將孩子帶到更高的層次。

吳俊德分享，有一次他帶到一群家境貧困的孩子到社區義賣，傍晚時分餐點售罄，有個阿伯過來問還有沒有，這時，後面就有聲音大喊「還有一份」，一個孩子將原本要吃的晚餐拿出來，分享給阿伯，吳俊德當下很感動，那個孩子家境並不富裕，但無私分享的精神，卻相當難能可貴。

接住「差一步就掉下去」的孩子和幫助「想要向上卻苦無資源」的孩子，成為KM行動餐車過去20年不斷努力的目標，走過台灣大小鄉鎮，吳俊德自認資源不足，能做的很有限，但全力以赴，希望能接住更多的孩子，相信他們每個人都能有所成就。

吳俊德說，這輛車很普通，但是透過這個機制，一群少年、一群師傅、一個行動餐車、一堆社會的需要，在這輛餐車上得到解套，「這裡就像他們第二個家」。