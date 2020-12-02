研發肺纖維化治療藥物 花蓮慈院獲學研新創獎

花蓮慈濟醫院研發中心團隊發現中藥小分子藥物靶向SOX2的小分子LF-001可用於肺纖維化治療，已取得5個國家專利、獲國家新創獎「學研新創獎」，目前正籌備進入第一期臨床試驗。

花蓮慈濟醫院指出，肺纖維化俗稱「菜瓜布肺」，被稱為「不是肺癌的肺癌」，死亡率比癌症還高，現有的治療方式，甚至比癌症還要少，平均5年存活率不到5成。

花蓮慈濟醫院指出，目前治療方式，除了肺臟移植，市面上僅有2種美國食品藥品監督管理局（FDA）核可的治療藥物，僅能延緩症狀及肺功能下降的速度，且有藥物副作用，對肝、腎功能不佳的病人使用有所限制。為了改善肺纖維化病患的處境，花蓮慈院與生技公司等單位合作著手研發新藥。

花蓮慈院創新研發中心副技術長劉靜安指出，中藥小分子藥物LF-001不同於pirfenidone作用標的是TGF-β，而是抑制靶向SOX2，透過抑制SOX2與第一型膠原蛋白啟動子的結合，降低第一型膠原蛋白產生，使肺纖維化的情形下降並減少膠原蛋白沉積，在動物實驗中顯示，LF-001對肝腎沒有副作用。

花蓮慈院靶向SOX2的小分子LF-001應用於肺纖維化的治療昨天榮獲國家新創獎「學研新創獎」，已陸續取得台灣、中國、美國、歐洲、日本等5個國家的專利，目前花蓮慈院正籌備第一期臨床試驗，期待能為肺纖維化患者帶來治療新曙光。