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特定電池等9類含汞產品 明年元旦起禁止製造及進口
環保署、衛福部、農委會、勞動部今天在集思台大會議舉辦「執行聯合國汞水俣公約推動計畫跨部會成果發表會」，讓各界瞭解我國汞管理策略及落實國際公約成果。環保署表示，我國將與公約期程一致，明年元旦開始禁止製造及進口特定電池、開關及繼電器等9類含汞產品管制。
汞俗稱水銀，相當濃度下會對大腦及神經系統造成損害，並且損傷器官，為保護人類和環境免受汞危害，聯合國訂定汞水俣公約，並於2017年8月16日生效。我國環保署在公約生效前，已順應國際加強汞管理潮流，邀集衛福部、農委會、勞動部、經濟部等，推動跨部會「執行聯合國汞水俣公約推動計畫」，協力減少環境汞含量，計畫於2016年6月27日由行政院核定。
環保署表示，公約規定自2021年1月1日起加強9類含汞產品管制，包括特定電池、開關及繼電器、普通照明緊湊型螢光燈、普通照明直管型螢光燈、普通照明高壓汞燈、電子顯示螢光燈、化粧品、殺蟲劑、殺菌劑、局部抗菌劑、非電子測量儀器等，針對這9項產品，我國在跨部會共同努力下，已全數完成修訂相關法令，規範2021年1月1日起禁止製造及進口，與公約期程一致。
環保署表示，聯合國2015年設定2030年永續發展目標，議程中含括評估全球化學品管理發展趨勢，我國執行汞水俣公約已具初步成果，後續將持續透過跨部會及產學研攜手合作，促進化學品安全環境，與國際共同邁向永續發展目標。
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