福音！今年底頒布新特管辦法 擬有條件開放異體細胞治療

我2018年9月通過細胞治療在臨床上常規使，衛福部次長石崇良今出席三總細胞治療成果發表記者會透露，今年底頒布新「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，不僅擬有條件開放異體細胞治療，將打造合格細胞保存庫供患者預留細胞，並建立使用者追蹤系統。

石崇良表示，國內開放6類細胞治療項目，含自體免疫細胞治療、自體脂肪幹細胞移植、自體纖維母細胞移植、自體軟骨細胞移植、自體周邊血幹細胞移植、自體骨髓間質幹細胞移植，至今已有53件計畫案正在臨床上被使用，通過件數中多數為治療癌症病人的免疫細胞治療。

石崇良說，特管辦法今年還會再做一次修訂，將朝三大重點前進，首先，將再擴大細胞治療適應症，包含異體細胞使用，未來患者有機會使用到他人的細胞治療，目前不傾向常規使用，需經過第一期臨床試驗安全證明及第二期有效性評估，即可依特管辦法13條申請臨床使用。

石崇良表示，目前聽說國內已有異體細胞使用的臨床試驗，異體細胞使用希望朝臍帶血運用或腦麻兒早期治療為主，修法目的是為鼓勵業者投入異體細胞使用開發。

再者，新版「特管辦法」將更重視細胞來源，將建置合格細胞保存庫管理，提供病人預存，石崇良說，近年執行細胞治療後，發現許多癌症患在接受常規癌症治療前，先預存尚未接受化療或放療品質變差的細胞，未來若發現治療無效，即可以這些預存細胞進行細胞治療。

細胞保存庫也可保存剩餘細胞。石崇良說，目前臨床上使用最多細胞治療的是癌症治療及關節缺損治療，這些治療都是需要分階段回注細胞，為避免分批收取細胞造成患者負擔，目前臨床傾向一次採分批回注，因此細胞保存成治療關鍵，需要用於合法的細胞保存庫。

石崇良表示，未來國內細胞治療會更重視病人追蹤，使用細胞治療的病人都必須登錄資料，提供追蹤執行情形與治療結果，以便做為未來治療參考依據，由於未來可能近一步使用基因修飾細胞，未來追蹤時間勢必再拉長。