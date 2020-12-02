生理期新選擇 醫師教你月亮杯怎麼用

女性朋友每個月都要面臨一次大姨媽來訪，有些人為了活動更方便，開始選擇使用衛生棉條或月亮杯取代片狀衛生棉。中山醫院婦產科主治醫師郭安妮說，使用月亮杯、棉條時，應評估個人狀況及經血量選擇合適的規格，並非越大越好，且一定要定時更換，避免避免細菌滋生並沿著傷口侵入體內。

月亮杯是在傳統衛生棉、護墊和棉條外，女性的另一項新選擇。用法是將矽膠或乳膠製的杯狀物，推進陰道來承裝經血，一段時間後取出、洗淨便可再次使用。

在選擇上，郭安妮說，月亮杯依據杯柄、容量和杯高有不同種類。杯柄分為長柄和環柄兩種，新手可先選擇環柄，較好操作；容量則依據經血量選擇，通常新手會先小容量開始使用。

至於杯高的部分，則依據每個人的子宮頸高低不同來選擇。郭安妮說，可在生理期第一天，清洗手指後伸入陰道口測試。若食指或中指可整隻塞入，則為高子宮頸；可進入兩個指節，則為普通；若僅能塞入一個指節，則為低子宮頸。

使用上，則須先將雙手洗淨，將月亮杯以C型等方式壓摺後，捏住杯子以杯口朝向肛門的方式較好滑入陰道，推至陰道口後三至五公分的「無感區」，即不會有異物感。鬆開手指後，月亮杯完全展開就可承接經血不外漏；展開不完全，可輕拉杯柄調整。

郭安妮表示，月亮杯每四至八小時必須取出清潔，取出時必須先清洗雙手，取出後用清水或中性肥皂沖洗。但月亮杯在陰道內承接經血一段時間，可能會呈現「真空狀態」，可先捏住杯子邊緣或下半部，解除真空後再取出。

而整個經期結束後及下一個經期要使用前，則必須使用使用熱水煮沸三至五分鐘，進行消毒。

除了月亮杯，現在也有很多女性會使用衛生棉條。郭安妮說，有些人為了能夠延長更換時間，而選擇吸力較強的棉條，反而會使陰道黏膜過度乾燥，造成破皮。這時金黃色葡萄球菌若沿著破皮的傷口進到體內，就容易造成中毒性休克症候群。

她表示，中毒性休克症候群會突然高燒，肌肉痠痛、紅眼，出現像曬傷的整片紅疹等，致死率高達五成，無法在家治療，必須儘速找醫師診治。因此，衛生棉條只能於經期時使用，不可因分泌物過多而使用，且必須選擇合適經血量的規格。而曾感染中毒性休克症候群的人，則不適合使用月亮杯、衛生棉條等產品。

食藥署表示，有別於衛生棉為一般商品，衛生棉條和月亮杯都屬於第二級、中風險的醫療器材，因此必須認清包裝上是否有醫療器材許可證字號。目前衛福部食藥署核可的許可證，衛生棉條共有11張、月亮杯3張。