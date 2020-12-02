郵局花上億元買電動機車 燃油費預算卻不變挨批好瞎

為了響應政府節能減碳政策，中華郵政公司自民國106年起開始導入汰換電動機車方案，預計將於112年度前，將公務用機車8946輛全數汰換完成，其中明年還將編列1.2億元，預計換購1200輛電動機車。不過立法院交通委員會今上午審議預算時卻發現，中華郵政去年也是編列1.2億元說要換購電動機車，但預算執行率不佳；電動機車數量雖有增加，但明年度燃油費預算、電費預算卻和今年度一樣，質疑中華郵政預算到底是怎麼編的。

立委何欣純表示，截至今年10月底止，中華郵政公司累計採購電動機車總計1441輛，今年度編列了1.2億元預算，預計換購1200輛電動機車，但實際上目前實際執行數僅399輛，其都採租賃方式。

何欣純質疑，今年實際執行狀況是如此，但明年又還是續編1.2億元，預計繼續採購電動機車，顯見中華郵政為考量實際效能、實務需求，對採購機制作出檢討。

此外，立委魯明哲則提到，中華郵政公司換購電動機車是為了響應節能減碳，那理論上來說，明年度的燃油費應該要減少、電費可能會增加，但從預算上看起來，電費沒有增加、燃油也沒有減少，這實在太奇怪了。最後委員會也決議，明年度電動機車預算刪減一千萬元、燃油費預算也同樣刪減一千萬元。

中華郵政解釋，油料預算沒有大幅減少，主要是因為中、大型四輪、六輪以上燃油車還是有一定數量，近年來包裹、快捷的量也有稍微成長，在長途運輸上還是有油料支付。

中華郵政說，配合政府綠能政策，106年開始逐年導入電動機車，不過一開始市場不成熟，所以採取租賃的方式，考量偏遠山區的郵務需求，可能會有續航力、爬坡力的問題，所以未來也不會全面購置，還是會保留一定數量的燃油機車。