嘉南一期作停灌 陳吉仲：農藥肥料業有具體損失補償

嘉南區一期作明年停灌，昨起受理灌區農民申報補償，農委會主委陳吉仲上午視察農田水利署嘉義縣鹿草鄉工作站申報情形，針對稻作產業鏈未納入公告補償的農藥、肥料業，陳吉仲說，總統、行政院交代，受停灌影響產業鏈有具體損失都可補償，包括肥料、農藥業者，只要有具體損失都可補償。

有代耕業者在陳吉仲準備離去時，當面陳情說，農委會規定要加入機械耕作協會才能申請補償，但協會成立2年只收年費，未發揮功能，也未調度農機耕作，陳吉仲說，加入機協可以申請農機補助，調度農機，他當場指示農糧署副署長協助解決。

陳吉仲由農水署長蔡昇甫、嘉義縣長翁章梁等陪同，視察鹿草工作站申請補償情形，與農民閒話家常，農民表示補償條件不錯，可以接受 ，感謝主委，但有農民說，停灌讓他找不到替代工作；陳吉仲說，補償費過年前就會撥入農民金融帳戶，實際耕作農民才有補償。

相關稻作產業鏈，包括育苗、代耕、稻穀烘乾業者及農會公糧倉等，都有補償，陳吉仲說，公糧庫存稻穀充足，足夠供應國人8個月，加上二期作收成，明年一期作停灌，國人對糧食供應可以安心，目前糧價每百台斤濕穀漲到千元，稻價漲對國人影響不大，每月家戶約增加60元買米支出，卻可幫助農民。