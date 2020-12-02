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台鐵首座禮賓候車室12月30完工 除了花蓮這7站也被選中

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
花蓮禮賓候車室示意圖。圖／台鐵局提供
花蓮禮賓候車室示意圖。圖／台鐵局提供

台鐵也要有貴賓室了！台鐵局長張政源今天說，首座禮賓候車室選定花蓮站，初步規畫一般旅客付費即可進入，若是台鐵會員將有優惠。預計將於12月30日完工啟用，另外還有南港、新烏日、新左營、枋寮、基隆、羅東、台東等七站也會設置，直言「火車復興時代要來了」！

2022年是鐵道觀光旅遊年，去年成立的台灣鐵道觀光協會今天舉辦交流論壇。由於交通部長林佳龍臨時有要公無法親自參與，由台鐵局長張政源代為演講「台灣鐵道觀光之機會與挑戰」。

張政源表示，火車復興時代來臨了，不能再忽視。要建立以鐵道系統為主的旅遊型態，將進行升化、異業結盟，接著區域整合，有賴大家一同努力。

張政源說，南迴電氣化路線即將在今年12月23日完工通車，花東雙軌也要進行，台鐵新購600輛城際電聯車也陸續交車，硬體系統跟車輛慢慢到位，軌道能量慢慢增加，要推動以鐵道為骨幹跟主流的旅遊型態，未來希望朝這樣的方向努力，也是交通部的定位。

張政源說，台鐵將重新打造觀光車隊，現在單純扮演運具提供者，要改變成主導，跟業者合作推不同型態，尤其是特色列車，未來會把六星級旅館搬到火車上，將建立以觀光為主車隊。另外改善場域，車站、景點要加以透過美學跟設計，能跟觀光列車搭配，不是搭了火車、出了站就不管。最重要、也是最重要的就是遊程，台鐵提供硬體跟服務系統，業者怎樣設計不同型態且受大家喜愛的旅遊商品，各司其職努力。

張政源說，近兩年一直思考怎樣推動專業鐵道旅遊，有效整合資源。將透過場站美學、觀光路線、車輛、禮賓場域升級，還有建立區域鐵道旅遊中心。花蓮禮賓室12月30日要完工，配合鳴日號推出新的旅遊型態。

張政源表示，目前區域鐵道旅遊中心分為一、二階段施工，選定共八個車站，似旅客接待中心概念，會有櫃台供旅遊資訊洽詢，同時也會設有比照航空公司貴賓室的禮賓候車室。

張政源說，會選南港而不是台北，考量是東區新門戶，北宜高鐵蓋完也是很重要門戶，因此委託得標廠商（雄獅）建置；中部選新烏日而不是台中站，也是考量三鐵共構，還有剛通車的捷運綠線；南部選新左營同是三鐵共構；至於為何還選了屏東枋寮，因為南迴始發跟終點都是枋寮，去墾丁也很方便，同時要打造藍皮夢幻基地；東部則選花蓮，後續台東、羅東、基隆站也會逐步建立。

張政源說，列車部分，除了即將上路的鳴日號跟藍皮解憂號，最受人矚目的寢台式列車將由國內設計師打造，是全新的列車，預計2024年上路，把過去台鐵臥鋪找回來。

另外針對舊山線觀光建設再利用計畫，張政源說將結合文化、觀光、地方產業特色，帶動大苗栗與大台中地區整體觀光效益，並配合苗栗火車頭園區計畫。以多元運具行駛，串聯中台灣觀光廊帶，交通部編了20億做復甦。

至於觀光支線改善計畫，張政源說，光是集集線編了23億，將變成觀光火車路線而不是通勤路線，是全面改造。買了60輛支線觀光列車，用不同規格，有瞭望台大面窗等，陸續開發深澳、平溪、內灣、集集等支線的觀光魅力。

區域鐵道旅遊中心選定區域。圖／台鐵局提供
區域鐵道旅遊中心選定區域。圖／台鐵局提供
台鐵局長張政源就「台灣鐵道觀光之機會與挑戰」進行演講。記者曹悅華／攝影
台鐵局長張政源就「台灣鐵道觀光之機會與挑戰」進行演講。記者曹悅華／攝影
花蓮禮賓候車室示意圖。圖／台鐵局提供
花蓮禮賓候車室示意圖。圖／台鐵局提供

張政源 台鐵 鐵道

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