女學生反覆拒食暴食 童年進食經驗差釀飲食障礙

16歲女學生才44公斤，但過度節食，常以白開水度日，家人介入要求記錄飲食，她又轉為暴食症，看到體重增加又拒食。精神科醫師陳家駒說，此類症狀與幼年不良進食經驗有關。

書田診所精神科主任醫師陳家駒今天在記者會分享，一名16歲女學生家庭關係親密，但媽媽從小在飲食就會有所要求，常強迫她吃不愛的食物，且動輒就說「快點吃，不然我要收走」、「再不吃我要生氣」等，讓個案一到用餐時間就會情緒緊繃。

後來，女學生到國外唸書，但一到週末返家，開始表達不愛吃之前愛吃的甜點、蛋糕，且出現愛哭、便秘、停經等狀況，一問才驚覺，她在學校常受到同學嘲諷，認為自己身材很糟，因此沒有正常吃飯，常只喝白開水。

女學生的正常體重應該至少50公斤，但她僅44公斤，又自認很胖，希望一定要降到42公斤以下。媽媽發現狀況不對，要求她記錄每天吃的食物，沒想到她反而出現暴食行為，看到體重增加又拒食，反覆在暴食和拒食之間，只好快點就醫求援。

陳家駒表示，個案從小養成的飲食習慣及經驗，加上環境改變適應困難，同儕人際困擾，自我感覺及調適不良等情況，而用飲食紓解壓力，但吃了又陷入擔心變胖的悔恨，造成拒食跟暴食的反覆，出現飲食障礙的症狀。

飲食障礙者（暴食、拒食）通常會非常在意外表，大吃大喝後會後悔催吐；或是為了不引起注意假裝有吃飯，又偷偷丟棄食物，甚至使用藥物催吐或灌腸。長期除了影響健康，還會影響生活、學業成績、人際相處等。

陳家駒說，從小的飲食習慣與情緒、性格養成有關。培養良好的飲食營養、衛生習慣及餐桌禮儀，學習情感人際互動，都是社會化訓練一環，會塑造人的性格，與情緒處理的能力。

陳家駒表示，家庭提供的資源及父母依附陪伴支持學習的程度，都會影響到小孩未來發展。從小的飲食習慣及用餐氣氛會持續影響到成年，父母應儘量陪孩子好好吃飯；若從小餐桌上就是吵吵鬧鬧、急迫、被強迫進時、充滿負面經驗，對小孩就會造成不好的影響。

混亂不良的飲食習慣可能引發各種臨床相關疾病，如營養不良、肥胖、厭食、吸食物質、濫用藥物、酗酒、糖尿病、代謝症候群、吸菸、胃腸身心疾病、癌症等。

研究指出，厭食症患者因嚴重營養不良，統計有5%至25%有死亡的風險；住院治療者最常須6年才能出院。

陳家駒說，治療上依個人症狀而不同，須長期治療，包括：藥物、心理治療、行為治療、關係治療、情緒認知管理治療、溝通及團體治療等多管齊下，才能有效改善。