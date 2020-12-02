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花蓮美食「情人的眼淚」雨來菇 人工栽培省水省力
花東旅遊特色美食「情人的眼淚」雨來菇，多來自於原住民野外採集、販售的天然食材，經過農委會花蓮區農業改良場研究開發，已可以用無土栽培方式人工生產，大幅縮短採集及採後清洗的時間，可省水省力並增加農民收益。
除了食用以外，慈濟科技大學還發現多元創新價值，兩個單位共同合作研提應用研究，獲得第17屆「國家新創獎」肯定，有利發展成地方特色農產業，造福在地的原民部落及農村。
雨來菇正式名稱為陸生藍綠藻（Nostoc commune Vauch），喜生於具有乾淨水源的草地與山林間，可調味涼拌、清炒、炒蛋、煮湯，味道鮮美可口。但野外採集產量不穩定，且混雜砂石雜草，採收後處理耗時費工，為了解決原民部落問題，花蓮農改場研發陸生藍綠藻無土栽培技術，除可收穫乾淨且無雜質的新鮮鮮體外，無土栽培生長快速、產量穩定，外觀型態厚實且賣相佳，可省水省力、增加農民收益，未來將推廣給農民使用。
慈濟科技大學副教授耿念慈、助理教授劉威忠研究團隊研究多年雨來菇，發現富含修復功效的藻膽蛋白與保濕作用的天然藻膠，有機會開發燒燙傷醫療敷料、面膜等美妝產品，另外雨來菇的藻膠與藻蛋白可生產固體螢光，提供天然可食用的螢光色素，未來能應用在觀光休閒及體驗教育。
為擴大雨來菇的研究到農產業的應用，花蓮農改場與慈科大組成合作團隊，「雨來菇的栽培與生物醫學的應用」計畫獲得第17屆「國家新創獎」，未來在生產端有花蓮農改場能輔導農友規模生產，應用端有慈科大技轉廠商與農民契作生產相關生技醫療產品。12月3日至6日台灣醫療科技展將展示雨來菇相關研究成果。
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