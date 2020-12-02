6款單品茶最高甜度為少糖 清心福全：全糖很少人買

響應衛生福利部國民健康署推出的減糖政策，清心福全在今年11月正式在全台門市統一公告執行，單品茶類的其中6種品項，包含特級綠茶、極品菁茶、嚴選高山茶、烏龍綠茶、錫蘭紅茶、特選普洱，將從原本最高甜度的全糖，降低到少糖。消息一出，引起網友熱烈討論，不少「螞蟻人」說「清新就是要喝全糖啊」、「以後想喝全糖，要說『少糖加微糖』了」。

清心福全今早為此特別召開記者會表示，此次飲品甜度調整，主要是因經過內部資料統計發現，消費者購買全糖手搖飲的比例僅1.35%，相當於一百人當中不到兩位購買全糖飲品。再加上國人健康意識抬頭，若以民眾喜好甜度排名，還是以喝「無糖」居多，其次是「半糖」、「微糖」、「少糖」，選擇喝「全糖」飲料者已經微乎其微。

清心世貿店長簡志倫表示，附近上班族居多，注重健康養生，從民眾的消費觀察發現，10個人當中大概有4人選無糖、3位選擇半糖、2位選微糖、1位才會選少糖。全糖幾乎很少有人購買。

除了響應政策將6款茶品甜度做調整，目前全台清心門市所使用的蔗糖機，面板上也一併取消「全糖」按鈕選項；另外，未來民眾買到的清心福全手搖飲，飲品上的標籤貼紙也將顯示為「最高少糖：8分」。