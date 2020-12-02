推氣候變遷法 目標2050淨零排放 綠委：加入聯合國契機

民進黨立委洪申翰今偕民團舉行記者會，宣布將提出「氣候變遷法」，認為這是台灣未來的外交關鍵，是台灣增進外交盟友，邁向聯合國的新契機。據了解，洪申翰將與學者專家持續討論，預計12月底前提出具體修法版本。

洪申翰今與多個關心氣候變遷的民團舉行「提出『氣候變遷法』，氣候外交拚入聯」記者會。洪申翰強調，這部法案是處理國家外交與內政重要的關鍵鑰匙，將回應「兩個風險，三個層面」的問題，包括環境上，以及產業上的風險，同時針對環境、經濟和外交層面強化台灣。

他指出，從經濟層面來說，美國總統當選人拜登宣布重返巴黎協定，歐盟、日本、韓國也相繼宣布碳中和時程，未來環境和經濟不再對立，氣候變遷的相關法案不是以環境保護限制產業發展，而是協助產業轉型，增進台灣產業競爭力；而在外交層面，他表示，外交的關鍵是要對重要的國際議程做出貢獻，盡自己的責任，而碳排減量和調適已是目前聯合國的重要題目，氣候變遷法將有助於台灣邁向聯合國。

洪申翰表示，他們所擬的氣候變遷法草案，將提出「2050溫室氣體淨零排放」的目標，以回應國際對台灣零碳期程的期待，跟上歐、亞、美國的新氣候目標，展現台灣氣候行動對國際的貢獻。

台灣青年氣候聯盟代表柯建佑並指出，草案將提高氣候治理層級，現行溫管法雖提到行政院應邀集中央有關機關、專家學者等共同研商，但無明確機制，草案將要求行政院設立氣候會報，由行政院長擔任召集人，至少每6個月召開一次會報，指揮、管考跨部會氣候政策。

東吳大學法律系教授胡博硯也表示，草案中明確規範12個部會的責任，如經濟部必須要處理再生能源及能源科技發展等、交通部須推動低碳能源運具、內政部須針對建築設施做調適等。

地球公民基金會副執行長蔡中岳並指出，台灣應與國際接軌，制定現行討論多年但遲遲不敢執行的碳定價，透過價格來創造減碳的誘因，並讓排碳者所支付的基金回頭來照顧氣候轉型過程中可能損失的公民，兼顧轉型與獎勵產業創新。他強調，碳定價將是延緩氣候變遷最重要的基石。