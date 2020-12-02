快訊

中華郵政「i郵箱」一直燒錢 使用率低挨批「爛尾樓」

美軍情報處長來台被曝光 嚴德發：國防部配合辦理 不便說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推氣候變遷法 目標2050淨零排放 綠委：加入聯合國契機

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
圖為台中火力發電廠。本報資料照片
圖為台中火力發電廠。本報資料照片

民進黨立委洪申翰今偕民團舉行記者會，宣布將提出「氣候變遷法」，認為這是台灣未來的外交關鍵，是台灣增進外交盟友，邁向聯合國的新契機。據了解，洪申翰將與學者專家持續討論，預計12月底前提出具體修法版本。

洪申翰今與多個關心氣候變遷的民團舉行「提出『氣候變遷法』，氣候外交拚入聯」記者會。洪申翰強調，這部法案是處理國家外交與內政重要的關鍵鑰匙，將回應「兩個風險，三個層面」的問題，包括環境上，以及產業上的風險，同時針對環境、經濟和外交層面強化台灣。

他指出，從經濟層面來說，美國總統當選人拜登宣布重返巴黎協定，歐盟、日本、韓國也相繼宣布碳中和時程，未來環境和經濟不再對立，氣候變遷的相關法案不是以環境保護限制產業發展，而是協助產業轉型，增進台灣產業競爭力；而在外交層面，他表示，外交的關鍵是要對重要的國際議程做出貢獻，盡自己的責任，而碳排減量和調適已是目前聯合國的重要題目，氣候變遷法將有助於台灣邁向聯合國。

洪申翰表示，他們所擬的氣候變遷法草案，將提出「2050溫室氣體淨零排放」的目標，以回應國際對台灣零碳期程的期待，跟上歐、亞、美國的新氣候目標，展現台灣氣候行動對國際的貢獻。

台灣青年氣候聯盟代表柯建佑並指出，草案將提高氣候治理層級，現行溫管法雖提到行政院應邀集中央有關機關、專家學者等共同研商，但無明確機制，草案將要求行政院設立氣候會報，由行政院長擔任召集人，至少每6個月召開一次會報，指揮、管考跨部會氣候政策。

東吳大學法律系教授胡博硯也表示，草案中明確規範12個部會的責任，如經濟部必須要處理再生能源及能源科技發展等、交通部須推動低碳能源運具、內政部須針對建築設施做調適等。

地球公民基金會副執行長蔡中岳並指出，台灣應與國際接軌，制定現行討論多年但遲遲不敢執行的碳定價，透過價格來創造減碳的誘因，並讓排碳者所支付的基金回頭來照顧氣候轉型過程中可能損失的公民，兼顧轉型與獎勵產業創新。他強調，碳定價將是延緩氣候變遷最重要的基石。

氣候變遷 行政院

延伸閱讀

尷尬！政院宣布萊豬查廠 相同主張委員會曾被綠委否決

職災廠商竟拿金安獎 立委批名不符實

綠委爆1年4職災4人罹災廠商竟獲金安獎 勞長這麼說

真正沒房產立委在這！月租1.5萬元擠全家

相關新聞

中華郵政「i郵箱」一直燒錢 使用率低挨批「爛尾樓」

中華郵政公司自105年7月起於全國布建「i 郵箱」，至今全台「i 郵箱」站點超過兩千座，投入金額超過5億元，不過i 郵箱...

連吹風都會冷！強冷空氣挾雨襲台「最冷時間」曝光

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天持續受到東北風冷空氣影響，吹風都有可能感覺冷。晚上冷空氣再...

雨天穿6000元新球鞋過馬路 作家劉墉自爆險被車撞死

作家劉墉上(11)月月底在臉書自爆，自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤，後來「大難不死」，後向該球鞋公司反映，雙方往來十餘次且溝通過數千字，對方只願意賠償卻不願承認設計有問題

新移工來源國有譜！勞長：最快明年簽MOU、111年引進

印尼移工境外移入疫情人數暴增，本月4日起全面暫停引進印尼移工來台工作2周，預估將有1350名印尼移工受影響，再加上印尼移...

元旦連假高鐵加開116班次 12月4日開搶

台灣高鐵公司今天宣布，2021元旦疏運期間，將於12月31日（四）至1月4日（一）加開116班次列車（南下58班、北上5...

Podcast打開耳朵經濟 翻攪藝文新浪潮

一場突如其來的疫情，打亂了依常規運行的世界，也迅速改變了人們的思維。防疫有成的台灣，在上半年的封閉警戒後，成為全球少數能回歸日常的國度。在回顧過往一年的此刻，我們也觀察到不同與往年的變化與發展——

因雲門《紅樓夢》與台灣結緣 悼念一代舞台宗師—李名覺

二○○○年趁著雲門《水月》赴紐約參加下一波藝術節，我和林老師、蔣勳老師一起去位於紐約五十八街的老公寓拜會Ming（李名覺）。

「團隊」就是他的工作宗！NSO新藝術顧問讓自己成為橋梁

德、日混血，出身音樂家庭的準．馬寇爾，曾師事指揮傳奇傑利畢達克與邁爾，也曾受教於伯恩斯坦與小澤征爾，擔任過多個知名樂團的音樂總監，從基層做起的他，歷任多職、甚至歌劇院營運管理都有經驗。

節目著作權爭議落幕 馬世芳籲創作人團結爭權益

關於Alian原住民族廣播電台與節目主持人馬世芳的著作權爭議，經立委和原文會協調後已達成共識，未來著作權將會朝「甲乙雙方...

花蓮美食「情人的眼淚」雨來菇 人工栽培省水省力

花東旅遊特色美食「情人的眼淚」雨來菇，多來自於原住民野外採集、販售的天然食材，經過農委會花蓮區農業改良場研究開發，已可以...

6款單品茶最高甜度為少糖 清心福全：全糖很少人買

響應衛生福利部國民健康署推出的減糖政策，清心福全在今年11月正式在全台門市統一公告執行，單品茶類的其中6種品項，包含特級...

推氣候變遷法 目標2050淨零排放 綠委：加入聯合國契機

民進黨立委洪申翰今偕民團舉行記者會，宣布將提出「氣候變遷法」，認為這是台灣未來的外交關鍵，是台灣增進外交盟友，邁向聯合國...

熱門新聞

驚悚！豪雨致災 蘇花武塔路段冒「天坑」直通太平洋

「雨都」換人做 蘇澳11月降雨27天 民眾哀怨：別再下了

小四生被告白回信「一段話」婉拒 網大讚：這情商太高

5縣市防豪雨大雨！今晚更強冷空氣到 明後天低溫探13度

雨炸宜蘭！接連兩個月全國雨量排第一 竟只有2天零雨量

影／小五生抽電子煙4年肺損傷掛急診 醫界大老講重話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。