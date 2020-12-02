中華郵政「i郵箱」一直燒錢 使用率低挨批「爛尾樓」

中華郵政公司自105年7月起於全國布建「i 郵箱」，至今全台「i 郵箱」站點超過兩千座，投入金額超過5億元，不過i 郵箱推出4年多來，屢遭外界質疑使用率低落。中華郵政公司明年則是針對i郵箱編列1.7億元，預計再設置600座i郵箱，希望增加郵務收寄據點。

不過立法院交通委員會今上午審議相關預算時，多名立委紛紛質疑，i郵箱花了5億多，使用率卻是年年下降，每年都在燒錢根本不是辦法，擔憂最後會成為「爛尾樓」，最後決議1.7億元預算全數凍結，要求中華郵政公司專案報告後，始得動支。

立委何欣純表示，當初在制定政策的時候，全台灣超商還沒有開放點對點取貨，所以才決定建置i郵箱，搶攻物流大餅，但現在幾乎全台灣各大超商系統24小時都可以取貨，非常方便，中華郵政應該要好好檢討 i郵箱的利基點、差異性到底在哪裡，否則政策無法達到原本設定績效，只是一直在燒錢而已，就民間企業經營觀點來說，應該要好好在評估。

立委林俊憲則質疑，交通部長林佳龍一直提到「i郵箱是中華郵政的秘密武器」，這可以當秘密武器嗎？i郵箱很多設置點都在捷運站，但民眾其實不喜歡提著東西走來走去，也不是人人都住在捷運站旁邊，況且如果到超商取貨，還有人幫你服務，如今使用率這麼低，不要最後變成爛尾樓，這是要追究政策負責的。

根據中華郵政公司統計，107年度i郵箱全台約400座，使用略約51.84％，108年度i郵箱總計1530座，使用率為51.68％，但109年度，截至7月底，i郵箱數量達2千座，使用率卻下滑到31.94%。

對此，中華郵政解釋，截至十月底止，i郵箱的使用率達42％，營業額約一億元，預估明年擴點後，營業額會增加兩成、1.2億元，目前是希望可以攤平成本，不要有負的。

中華郵政強調，這幾年來極力推動i郵箱的業務，但確實超商的諸多方便性、市場機制也是存在的，這兩、三年來推i郵箱，就是希望可以讓郵政服務達到普遍性，也和超商有相對競爭，明年要怎麼加強和電商串接、使用率提升，會再繼續努力，希望下個年度可以見到成效。

中華郵政公司董事長吳宏謀則說，郵政要注意盈虧，也要注意普及化的服務，如果i郵箱設在捷運站，卻沒有營運量，會做動態檢討，但i郵箱的數量、網絡要達到一定規模才可以競爭。