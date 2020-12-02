元旦連假高鐵加開116班次 12月4日開搶

台灣高鐵公司今天宣布，2021元旦疏運期間，將於12月31日（四）至1月4日（一）加開116班次列車（南下58班、北上58班），總計五天提供843班次列車的旅運服務。旅客可自12月4日（五）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購元旦疏運期間所需的車票，歡迎旅客趁著假期安排精緻小旅行，迎向新的一年。

高鐵公司提醒，元旦連續假期購票及乘車人潮眾多，敬請旅客預先訂位，提早完成付款、取票。疏運期間將維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前五至28天購票，就有機會享有早鳥六五折、八折或九折優惠。同時，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。各車次並提供三至五節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。

高鐵公司表示，配合秋冬防疫專案，旅客進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。