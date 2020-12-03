想溫暖寒冷冬天 需要天然的乳品專家「豐力富」

「豐力富」在紐西蘭擁有自營牧場，打造天然營養牛奶。 圖／豐力富 提供

天氣轉冷，來杯暖暖的牛奶，就像小時候母親給我們的愛，幸福感立刻提升。乳品專家「豐力富」，在紐西蘭擁有自營牧場，讓牛隻在廣闊的天然環境中自然成長，打造天然營養牛奶，是你為家人挑選奶粉第一選擇。

乳品專家的堅持

市面上乳品種類繁多，品質好壞與口感及營養素含量息息相關。豐力富為台灣成人奶粉市場領導品牌，之所以能成為許多消費者的首選，原因有三點：

1. 懂得如何運用天然環境的專家：豐力富採取天然放牧，自營牧場的經營模式，從源頭把關，確保能永續使用天然資源，透過永續環境經營，讓環境保持最好狀態，與地球共好。

2. 讓牛自然成長的專家：秉持著專業優勢和獨特天然放牧傳統，順應牛習性飼養，讓牛在自然的環境中成長。

3. 提供天然營養的專家：天然純淨的生活環境，讓牛隻可以產出高營養牛乳給消費者天然的營養。

豐力富產品能提供多種天然營養素 圖／豐力富 提供

乳品專家 = 能帶來「豐富天然營養」的豐力富

豐力富來自純淨無污染的紐西蘭，乳牛主要以天然牧草、純淨水源為食，一年超過300天能在牧場上自由活動，產出的牛奶營養成分高，香濃美味更好喝。

豐力富高優質特濃奶粉每份乳蛋白質含量較一般市售全脂鮮奶平均值高15％。牛隻因為食用天然牧草，能轉化從牧草中取得的天然營養素，讓乳汁中含有天然共軛亞麻油酸與β-胡蘿蔔素。

「共軛亞麻油酸」可調節生理機能，促進新陳代謝；「ß-胡蘿蔔素」存在於天然牧草中，可在人體內轉換成維生素A；有助於維持在暗處的視覺，增進皮膚與黏膜的健康，這也是豐力富奶粉顏色較黃的主因。

此外，鈣、Omega3&6、維生素A、D、E等豐富營養素，都是豐力富牛乳為一家大小帶來健康活力的最佳能量來源。

豐力富在紐西蘭擁有自營牧場，牛隻生長環境佳，奶粉自然更為營養。 圖／豐力富 提供

自營牧場的優勢

豐力富為紐西蘭第一大乳品公司-恆天然乳品公司旗下品牌，百年堅持以天然放牧，自營牧場的經營模式飼養牛，因此產出的牛乳有著絕佳的品質。

與一般圈養並餵以飼料的方式迥異，豐力富牛隻放養在廣闊草原上，享受陽光、吃純淨牧草及飲用天然雪水，當然能孕育出多種天然營養素的牛奶。

自營牧場，讓豐力富的牛乳有四大優勢：

1、從土壤開始就有專業檢測員監控土壤狀態，確保乳牛吃到的每根牧草都是天然、純淨，乳源才能優質、健康。

2、一年超過300天讓牛隻自然的在牧場上活動，順應生長習性，不使用荷爾蒙刺激泌乳。

3、在天然環境中飼養牛隻，並餵以天然營養的牧草及飲用天然雪水，牛奶自然含有多種營養素且含量也較高。

4、擁有全球最大的乳品研發團隊，超過100年的專業製乳經驗，為消費者開發健康而安全的乳製品。每一口高品質乳品，都是不簡單的堅持。

用豐力富溫暖冬天

牛奶富含蛋白質和各種礦物質、維生素，是國人每日重要的營養來源。冬天來一杯暖暖的純天然牛奶，更能溫暖一整個冬天。

為家人挑選奶粉時，選擇天然放牧，自營牧場經營模式的豐力富，為你從源頭就層層把關，嚴格控管。豐力富守護你及家人的健康，提供天然營養的牛奶。