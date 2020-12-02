新移工來源國有譜！勞長：最快明年簽MOU、111年引進

印尼移工境外移入疫情人數暴增，本月4日起全面暫停引進印尼移工來台工作2周，預估將有1350名印尼移工受影響，再加上印尼移工零付費政策將於明年實施，至今台印兩國仍未對此議題協商，讓不少人擔憂將鬧移工人力荒。

對此，勞動部長許銘春今表示，已透過外交部開發新的移工來源國，目前已跟有意願的新南向國家開過兩次會，大家有合作意願，希望明年能簽訂合作備忘錄（MOU），最快可望在民國111年引進。

許銘春今到立法院衛環委員會進行業務報告，她在會前受訪表示，考量防疫需要及能量，更要以國人健康安全為首要，暫緩引進移工是不得已的決定，對於造成被照顧者的不便，勞動部將透過引入長照資源、媒合國內照服員人力、協助轉聘等協助雇主，若有必要，也會再延長移工在台年限。

因印尼政府日前片面宣布將自明年起實施移工零付費政策，移工證件費、訓練費等折合台幣7萬到10萬元將轉嫁由雇主負擔，至今台印雙邊尚未就此議題展開協商、談判，引發國內雇主不滿。

許銘春透露，已經透過外交部開發新的移工來源國，目前已經跟有意願的新南向國家開過兩次會議，「大家有合作意願」，後續將成立小組，希望明年能簽訂MOU，最快111年引進移工。

至於是哪些南向國家？許銘春表示，因牽涉外交談判，必須先保留不說，等有進展再向社會大眾報告，希望藉由拓展新的移工來源國，讓移工人力來源更多元，也可減緩人力短圈的壓力。

此外，集中檢疫床位的部分，許銘春說，目前已經有指揮中心撥給勞動部使用的1500床，加上彈性運用的300床，勞動部也已經在著手承租防疫旅館作為入境移工的集中檢疫場所。