15歲少年吸電子菸罹肺炎 菸防法令原地踏步13年

在美國奪走68命的電子菸肺病延燒台灣，中部15歲少年抽4年電子菸罹肺炎，成為全台首例電子菸肺病通報個案。台灣近6萬青少年抽電子菸，菸防法卻原地踏步13年，讓管制陷入空窗期。

中山醫學大學附設醫院9月間收治一名15歲少年，出現呼吸喘、咳嗽、上腹痛、嘔吐等症狀在診所就醫後無改善，轉送至該院後經胸部X光及胸部電腦斷層，發現雙側肺炎，在排除感染及其他原因後，經過詢問，少年才坦承11歲起開始抽電子菸，確認是由電子菸造成的肺部損傷，在此之間，家長從未察覺孩子吸菸。

全球電子菸、加熱菸等新興菸品猖獗，成為年輕人接觸菸品敲門磚，這幾年因電子菸造成的肺傷害在全球各地案例暴增。

美國開放電子菸10年來已有2100萬人使用，其中530萬人是青少年，2014年至今每年有超過1000起電子菸爆炸事件，2019年建立通報機制到今年2月，已有2806人通報為電子菸肺傷害（簡稱EVALI）住院，造成68人死亡。

其中年紀最小的是一名13歲青少年，才抽3個月就因嚴重肺傷害送醫插管；年紀最小的死亡個案僅15歲，抽電子菸僅1年。兩人除了使用時間都不長以外，最大共通點就是，爸媽、老師都不知道孩子有在使用電子菸。

如今，台灣也出現青少年因使用電子菸導致的肺傷害病例，「這恐怕只是開始。」董氏基金會菸害防制中心主任林清麗今天接受中央社記者訪問時坦言，電子菸不像傳統紙菸有菸臭味，孩子即便抽了也不易察覺，加上很多電子菸業者謊稱電子菸裡只是「水蒸氣」，對健康無害，甚至營造出抽電子菸很「科技、時尚、減害」的形象，吸引孩子、青少年使用。

衛生福利部國民健康署去年最新調查發現，全台至少有5.7萬名青少年使用電子菸，在林清麗看來，實際使用人數肯定比這數字多更多。她說，有別傳統菸品慢慢累積對身體的傷害，電子菸的傷害更急、更猛、更難察覺，無奈台灣缺乏健全的通報機制，有多少電子菸衍生的健康傷害，不得而知。

國健署今年3月建立「疑似電子煙相關肺傷害個案處置」，希望了解國內電子菸引起的肺傷害狀況，但至今通報病例竟掛蛋，就連收治這次青少年個案的中山醫學大學附設醫院也未通報，通報機制形同虛設。

國健署菸害防制組簡任技正呂孟穎受訪時說，今天看到媒體報導相關個案後，已緊急和該醫院聯繫協助補通報，因此這名青少年確定成為國內電子菸肺傷害通報首例，也趕緊發文給各醫院、學協會希望若遇到類似個案加強通報。

國健署雖表態反對開放電子菸，但屢被反菸團體批評「只會出一張嘴禁電子菸」，箇中原因就在於現行「菸害防制法」早已長達13年沒修正，同樣稽查電子菸，卻得分別以菸害防制法、藥事法、消費者保護法等不同法令開罰，且罰責相當輕，電子菸業者不僅罰不怕，實體門市更一間接著一間地開。

國健署曾於2014年擬定修法草案，2017年送進立法院通過一讀後，因其他法案擱置遲遲無法完成二、三讀，最後屆期不續審，整部草案被迫砍掉重練，今年10月再提新版本，擬全面禁售電子菸，並將罰則從現行新台幣1000至3000元提高至100萬元至5000萬元，但草案至今仍躺在行政院，電子菸店面依舊猖獗。

呂孟穎坦言，目前因菸害防制法修法尚未過關，查緝違法電子菸在實務上面臨相當大的瓶頸，電子菸載具、電子菸油也很難在邊境擋下，即便擋下也無法可罰，很多業者甚至以「電子果汁」、「果凍」等名義輸入、販售，更加查無可查，陷入「上有政策、下有對策」的窘境。

如今電子菸肺傷害疫情已從國外延燒到台灣，林清麗說，掌管台灣人免於菸害的「菸害防制法」原地踏步13年，任由電子菸、加熱菸等菸品持續危害青少年健康，提出的修法草案也漏洞百出，喊著禁電子菸卻不禁電子菸載具，甚至將有條件開放加熱菸，未來菸商恐比照現況繼續「掛羊頭賣狗肉」，更加管無可管。