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連吹風都會冷！強冷空氣挾雨襲台「最冷時間」曝光

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象專家說明後天最冷。聯合報系資料照
氣象專家說明後天最冷。聯合報系資料照

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天持續受到東北風冷空氣影響，吹風都有可能感覺冷。晚上冷空氣再增強，明後天是最冷的時間點。

彭啟明說，今天北部和東北部的天氣仍然不太穩定，持續受到東北風帶來的冷空氣影響，迎風面雲多有雨，其中降雨最顯著的地方是大台北地區的東側、基隆北海岸及東北部的宜蘭附近，要留意局部較大雨勢。

彭啟明表示，桃園及大台北地區的西側則容易有飄雨或小雨，東部的花蓮和台東則是雲多偶有陣雨，提醒出門還是要記得攜帶雨具，東北部雨勢較明顯的地方還是要多留意路況交通。新竹以南則相對較穩定，仍然多可以見到陽光。

彭啟明說，今天清晨的低溫略比昨天回升，不過幅度不大，各地清晨還是偏涼偏冷，中部以北的低溫約17到18度，東部約19到20度，南部較溫暖有19到22度，西半部空曠地區約15到16度。

彭啟明表示，白天北部和東北部仍然是濕涼的天氣，高溫僅20到21度，新竹和苗栗則是雖然有陽光，但是仍然明顯涼意的地方，預估白天的高溫只有21到23度，有風時甚至會覺得有點冷。

彭啟明說，東部高溫約24到25度，中南部更溫暖有30度左右，要特別留意日夜溫差，早出晚歸要添加保暖衣物。

他表示，今天影響台灣的冷空氣和東北風算是稍微減弱，然而並不是很有感，要注意的是今天晚上東北風和冷空氣還會再增強，明後天最冷，並將持續影響到周六上半天，周六下半天至周日才會逐漸減弱。

彭啟明表示，這次增強的冷空氣比上一波更強，最冷的明後天清晨，中部以北和東北部的最低溫將有機會降到只有15至16度，南部和東部低溫會降到19度。若今天預計要晚歸的話，要多帶件保暖的衣服。另外未來幾天也要多留意家中長輩和幼童的身體健康，多注意溫差和保暖，另外南來北往或東西往返都要特別留意天氣和溫度的差異。

彭啟明說，預計有冷空氣和偏冷的天氣還會持續到下周，期間東北風和冷空氣時強時弱會讓溫度有些起伏，不過對迎風面來說都還是會比較偏涼偏冷，雲量偏多容易有雨，要見到陽光不太容易。

彭啟明表示，背風側也仍然維持日夜溫差大和穩定的天氣型態，降雨的機率仍然不高。南方的水氣目前仍然在較遠的菲律賓呂宋島附近，下周有機會較接近台灣，但是因為北方冷空氣仍強，南方相對較暖濕的空氣北上程度會有多大，還需要觀察。

彭啟明 低溫 天氣動態

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