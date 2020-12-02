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雨天穿6000元新球鞋過馬路 作家劉墉自爆險被車撞死

聯合新聞網 / 綜合報導
作家劉墉上(11)月月底在臉書自爆，自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤。示意圖。圖片來源：Ingimage
作家劉墉上(11)月月底在臉書自爆，自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤。示意圖。圖片來源：Ingimage

現年71歲的作家與畫家劉墉，上(11)月月底在臉書自爆，自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤，後來「大難不死」，後向該球鞋公司反映，雙方往來十餘次且溝通過數千字，對方只願意賠償卻不願承認設計有問題，讓他相當不以為然，奉勸曾有過相同經驗的人遇事一定要向運動用品公司反映並索賠。

劉墉於11月30日下午在臉書PO文，表示自己「在台北差一點死掉」，理由是因他穿了一雙沒止滑功能的新球鞋，只要走在稍微潮濕的路面就會像是在溜冰一樣，讓他在過馬路時差點摔倒而險些出車禍

作家劉墉上(11)月月底在臉書自爆，自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤，後來「大難不死」，後向該球鞋公司反映，雙方往來十餘次且溝通過數千字，對方只願意賠償卻不願承認設計有問題。擷自劉墉臉書
作家劉墉上(11)月月底在臉書自爆，自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤，後來「大難不死」，後向該球鞋公司反映，雙方往來十餘次且溝通過數千字，對方只願意賠償卻不願承認設計有問題。擷自劉墉臉書

事後他向該知名運動用品公司反映的過程更讓他氣結，在雙方往來信件共十餘次寫了數千字文，劉墉並拍照分析設計及材質有問題，結果對方除了承諾全額退款外，始終不承認錯誤，甚至說他們公司「使用同類模具製造鞋底的鞋子超過幾百萬雙，目前沒有收到類似的投訴。」

劉墉為此上網蒐尋是否有人與他一樣，因為穿了沒止滑的鞋子險些發生意外，發現兩岸都有消費者有類似的經驗。他猜想，「會不會已經有人因此傷筋斷骨，只是沒有投訴，更糟糕的是，如果像我那天在街上摔倒，被疾駛而過的車子撞死，誰能知道是因為鞋底打滑造成的？會不會已經有人不幸遇害？」

劉墉表示，從那天驚險的經驗後，便從此不穿這雙鞋，並且將它當作「大難不死的紀念」。他強調，將這件親身經驗文PO出來，不是為了要修理廠商，而是呼籲大家注意，千萬別以為穿的是名牌運動鞋就沒問題，尤其在第一次穿的時候更要特別留意，一旦發現產品缺陷，務必向製造廠商反應，用市場的力量敦促他們改善缺失。若是真的受傷，更應該向店家索賠，讓這些製造劣質商品的人付出代價。

劉墉此文一出，兒子劉軒在臉書轉貼申援，希望在最近北台灣濕濕冷冷的日子，即便穿著球鞋，在街上行走也要特別小心。也釣出不少有相同經驗的網友留言：「我31歲也是穿球鞋滑倒，尾椎骨骨裂，那雙球鞋還是名牌鞋」、「也曾經穿一雙新球鞋出國玩，下樓梯時竟然滑倒，害我屁股瘀青一個月才好。」

針對球鞋的防滑係數，有專業網友也對此發文，表示「濕止滑有係數，只是係數的高低依開發時設定（也可能量產後材質品質下降判pass,水很深）\=真的要穿怕滑，只能鞋底貼防滑」，認為應常更換球鞋，以免鞋底被磨平還在走，增加摔倒的風險。也有網友提供建議，認為買球鞋最好是挑「橡膠底面」，儘量不要買「發泡材質」，這樣才能避免滑冰的可能。

劉墉 劉軒 車禍

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