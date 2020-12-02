不是只有失戀才想剪頭髮！女生剪短髮十大理由 有說中妳嗎？

妳剪短髮是因為這些原因嗎？

短髮控站出來！女生頂著飄逸的長髮已經不是王道，越來越多女生選擇俐落的短髮，不管是甜美的耳下短髮、知性厚重的齊平一刀剪，還是帥氣的極短髮，不同的造型也帶給別人不一樣的印象。

但女生剪短髮被問「妳失戀喔」、「心情不好喔」等問題似乎已見怪不怪，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友熱議女生剪短髮的十大理由，不要再隨便誤會別人了！

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NO.10 下定決心迎接新的自己

想要揮別過去，除了丟掉與回憶有關的物品外，剪頭髮也是其中一個方法，把又厚又長的頭髮視為沈重的包袱，「喀嚓！」一刀，把這些壓力留在原地，當作是重新開始的儀式。有網友分享，把頭髮剪短有一種「療癒平復」的感覺，像是在跟曾經的自己告別。

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NO.9 出門不想整理頭髮

每次睡起來頭髮總是亂糟糟，要整理又要花上許多時間，因此把頭髮剪短的網友表示「剪短頭髮後超輕鬆」、「睡醒後刷牙洗臉直接出門」，還有網友分享自己為了學游泳要每天洗頭很麻煩，直接一口氣剪短30cm，吹乾不用再整理！



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NO.8 髮尾爛掉、髮質好差

頭髮染燙太多次就會出現髮質受損的困擾，髮型師盧志遠就曾拍片建議髮質太差的朋友們「直接剪掉」，剪掉之後還可以重新造型，Ptt也有許多網友表示，會剪短髮只是單純髮質太差、「分叉就是要砍掉重練」、「髮質很差就想重新留」。

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NO.7 洗頭、吹頭髮省力省時間

雖然洗頭不麻煩，但有些長頭髮的女生一定會懶得天天洗頭！因為還要花時間吹頭髮，還沒吹乾手都痠了，有時候還要出動兩台吹風機，偶爾出門前想洗個頭做個造型，無奈要花太多間只能作罷，因此，許多人為了省時間決定把頭髮剪短，不用花太多時間在洗、吹，根本一舉數得。

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NO.6 懷孕洗頭、吹頭好累好麻煩

﻿「懷孕還要洗頭、吹頭髮超累！」身為媽咪的朋友們一定可以了解，不過，有些地方流傳著「孕婦不能剪頭髮」的習俗， 否則容易動胎氣，造成流產，導致有些家庭會因此發生婆媳戰爭。

許多媽媽網友表示，「孕期身體的變化都快搞垮自己了，頭髮這種事就別掛慮太多了，剪吧！」、「剪短頭髮坐月子和顧小孩都可以省很多時間。」

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NO.5 跟上時下最流行髮型

除了長髮造型，短髮更是近年的髮型趨勢之一，﻿男孩風的極短髮、眉上瀏海配內灣、甜美的及肩短髮，今年流行的「齊下巴短髮」更是造成轟動，像是藝人楊丞琳、林依晨、韓團Blackpink的Lisa，都跟上這波風潮，俐落的短直髮，看起來爽朗又清新，配上不同的髮色展現不同的氣質與個性，許多網友也大讚「超適合」、「我也想試試看！」



NO.4 修飾臉型短髮更適合

剪頭髮的時候常常會聽到設計師解釋要怎麼剪才會適合妳的臉型，像是長髮或是波浪捲髮可以修飾輪廓比較深的臉型，短下巴臉型則適合清爽的耳下三公分的短髮，另外，菱形臉型搭配有流動線條感的髮流，可以巧妙地遮掩顴骨，想要換個造型趕快請教髮型設計師，為你打造一個適合又清新俐落的感覺！

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NO.3 改變形象不想再留長髮

除了改變穿著風格，想要換個形象最直接的方式就是剪頭髮了！近年來長髮變短髮呼聲很高的其中一位女藝人就是賴雅妍，長髮造型的她被封為氣質女神，不過，幾年前出演《等一個人咖啡》等電影以帥氣短髮亮相，留長後的及肩短髮也不失女人味，短頭髮不僅會更有記憶點，還能翻轉別人對妳的印象，對長髮膩了的朋友們不妨試試看！

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NO.2 想剪就剪讓自己開心

想剪就剪不需要理由！有人剪短髮是想要換個心情、告別過去，不過也有一派人是「我爽我高興！」民進黨立委賴品妤在立委報到第一天一甩中分「黑長直」，以超man的短髮亮相，當時的他被指是想要看起來更專業，但他直言「我剪短是因為我高興我爽」，妳也是毫無理由想剪短就剪的那一派嗎？

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NO.1 分手失戀告別舊戀情

長頭髮的朋友如果把頭髮剪短了，一定會被問「失戀嗎？」、「心情不好嗎？」，為什麼剪頭髮總會直接聯想到失戀呢？根據《ETtoday》報導，當透過剪髮而改變髮型的時候，實際上也改變了自我，因此，失戀後剪髮改變的不僅僅是頭髮，同時似乎也是在告訴自己，我再也不是過去的那個我了，有網友表示，「心情不好真的會很想剪頭髮，而且剪了真的會心情變好」、「能體會分手後剪頭髮， 算是一種重新開始的感覺吧」。





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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月29日至2020年11月27日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『女生剪短髮』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎