遛狗不清便、亂丟菸蒂 最重可依廢清法開罰6千

屏東縣屏東市萬年溪沿岸蜿蜒近5公里，萬年公園是民眾散步、運動的去處，屏東縣府環保局長顏幸苑近期發現，萬年公園周遭有多處狗大便，有礙市容觀瞻，更影響環境衛生，環保局出動夜鷹早鳥專案，展開萬年溪沿岸環境衛生稽查，提醒民眾亂丟菸蒂、遛狗不清便等行為，經查獲最重可依廢棄物清理法開罰6千元。

環保局長顏幸苑說，前兩周到萬年溪參加淨溪、撿垃圾活動時，她實際走一趟萬年溪沿岸，發現一堆堆狗大便、菸蒂等垃圾，因此出動夜鷹早鳥專案行動，由稽查科、環境衛生科組成萬年溪環境衛生聯合稽查隊8人，兵分四路在清晨、夜間，在萬年溪沿岸展開衛生稽查行動。

顏幸苑說，遛狗未清狗大便稽查處分較困難，跟稽查工廠廢棄物大不同，工廠是固定汙染源；她呼籲，民眾遛狗記得隨身自備清潔袋清除狗大便與清理用具，發揮公德心。

環保局指出，近幾個月針對遛狗不清便行為已開罰3件，兩件開罰1200元，一件因屢勸不聽開罰2400元。