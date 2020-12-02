5縣市防豪雨大雨！今晚更強冷空氣到 明後天低溫探13度

中央氣象局目前針對五縣市發布豪雨、大雨特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨最低溫出現在苗栗公館13.9度，今晚起冷空氣再增強，明後天低溫下探13度。

中央氣象局表示，東北季風影響，今宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、新北、台北及花蓮地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

吳德榮說，今晨4時雷達回波合成圖顯示，大台北、東北部有地形抬升產生的回波。北海岸、大台北山區及東北部明顯降雨，桃園局部零星飄雨。

吳德榮表示，今晨冷空氣稍減弱，低溫大致較昨晨回升1度左右；唯獨苗栗附近，輻射冷卻較昨晨強，低溫略降1度。截至5時平地最低氣溫苗栗公館鄉13.9度，南投中寮鄉15.7度，台南後壁區15.9度，桃園大園區16.9度，台北大安區17.9度。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今至周五持續受東北季風影響，呈現迎風雨背風晴的型態；大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部常有較大雨勢；桃園多雲偶有零星飄雨的機率，新竹以南影響小，中南部則是晴朗穩定的天氣。

他表示，今桃園以北仍濕冷，中南部白天微熱、早晚冷，日夜溫差大；各區平地氣溫如下：北部17至22度、中部16至30度、南部16至31度、東部17至28度。

吳德榮說，今晚起冷空氣略增強，氣溫再降，明後天清晨平地最低氣溫將降至13、14度左右，都會區約可降至16度，應注意保暖。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周末持續盛行東北季風，大台北及東半部有局部短暫雨，桃園多雲偶有零星飄雨的機率，局部地區常有較大雨勢；新竹以南影響小，中南部則是晴朗穩定的天氣。冷空氣漸減弱，氣溫逐日小幅緩升。