扯！限75％拿甲等 6千名教保員「輪乙」職涯少領百萬元

年底考核季將至，全國約6000名公立幼兒園教保人員受限於「一園所僅75％能拿甲等考績」法規，有些教保員即便整年無過失，也面臨「輪流拿乙等」的悲劇。他們喊冤，乙等標籤不但讓專業形象打折、難取信家長，也喪失提升薪級的機會，職涯少領100萬元以上。呼籲教育部廢除75％拿甲的制度，改採如實的考核。

教保員和幼教老師都是幼兒園內的教育人員。我國推動教保整合近九年，兩者工作內容幾無差別。不過幼教老師適用教師法，教保員適用勞基法，薪資和退休金不如幼教師。「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法」又規定，一園所僅75％教保員能拿甲等，拿乙則停留原薪級，影響晉升速度，再度衝擊教保員權益。

很多被迫拿乙的教保員感到委屈，因為「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法」規定，教保員有過失才不得拿甲等，包括不當管教幼兒、遲到或早退超過三次、有曠職紀錄、擅自在外兼課、不服從主管指揮或態度惡劣、影響幼兒園聲譽等。所以，拿乙形同被貼上劣質教育者的標籤，遭家長背後指點「這是乙等的老師」。

公幼園長顏嘉辰分析，偏遠縣市每園所教保員尤其少，許多人每兩年就得拿一次乙等，是最受衝擊的一群。

顏嘉辰說，只有遭申誡等嚴重情事的教保員才該拿乙等。但教保員的考績非分數，主管無法按分數區分高下來給考績，在僅75％拿甲的限制下，能做的決策就是輪流給乙。主管無奈，表現優秀的教育人員也喊不公。

全教總幼教委員會主委楊逸飛則說，此制也導致部分幼兒園主管以此當作威脅，要求教保員順從己意，帶來行政領導教學的歪風，以及拍馬屁的職場文化。

另外，外部人士認為，一園所僅75％教保員能拿甲，和許多公務人員的命運相同，不是最不幸的一群。顏嘉辰強調教保員處境更不佳，因為公務人員拿乙等，仍可提升薪級，拿丙等才停留原薪級。教保員拿乙等就得停留原薪級，形同直接吃下丙等。

楊逸飛呼籲推動教保員的如實考核制度，並取消75％限制。從教學立場來看，教保員只有適合、不適合兩種，適合的教保員就該持續留在現場，並獲得保障，不適合就依相關辦法解聘或離職。

數百名教保員正規畫明年初到教育部陳情此事。教育部國教署則說，教育部已在關注此事，並就是否調整比率一事收集建言。後續將進一步徵詢意見並凝聚共識。