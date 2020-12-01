用「全家便利商店點數」做公益！助流浪動物求溫飽

根據農委會最新報告顯示，國人共飼養超過250萬隻貓咪、狗狗，但相關調查也同步指出，近5年每年平均有5.5萬隻流浪貓狗進入公立收容所，糧食不足也成為許多收容所或保育場所面臨的困境。全家便利商店即日起至2021年1月26日與中華民國保護動物協會攜手，以1.5億點會員點數為目標，推出「愛多一點，浪浪飽一點」點數做公益計畫，邀請關心浪浪的民眾捐出全家便利商店會員點數，全家便利商店再進一步將募集點數轉換成糧食，提供協會所收容近450隻流浪貓狗的餐食需求。

為了吸引更多關注浪浪的年輕族群響應「愛多一點，浪浪飽一點」活動，全家便利商店首次在Instagram推出「浪浪與你商糧商糧」限時濾鏡，活動期間內使用濾鏡於限時動態拍照分享，並標註全家便利商店官方IG帳號，就有機會抽100元禮物卡，共將抽出20名；同時也邀請長期關注浪浪的藝人香蕉－王俊傑，至中華民國保護動物協會的八里保育場擔任一日志工，並透過體驗保育場的工作流程分享，大眾了解保育場毛孩的一日生活。