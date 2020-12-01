快訊

勤指主任山區尋獲無生命跡象 國道警不捨：再2年就退休了

疫情衝擊3千家庭難聘外籍看護 民團籲給長照假

中央社 / 台北1日電

印尼移工4日起暫停來台2週，衝擊長照人力。家庭照顧者關懷總會今天說，今年受疫情影響，至少有3000個家庭聘不到外籍看護，呼籲勞動部提供長照安排假，避免勞工因照顧而離職。

印尼籍移工新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入病例大增，中央流行疫情指揮中心昨天宣布12月4日起暫停印尼籍移工來台2週，預估將有1350名移工受影響，其中75%為社福移工、25%產業移工，勞動部估有超過千名雇主受影響。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，過去10年間，由於人口老化快速，全台家庭看護工需求年增1萬人，107年因長照2.0服務上路，外籍看護工從24.1萬人增至108年的24.4萬人，今年受疫情影響，截至10月底跌至23.6萬人，其中印尼看護工佔76%，推估全台至少有3000個家庭無法如期聘到外籍看護工。

陳景寧說，國內長照人力不足已是事實，全球已經開始長照人力爭奪戰，勞動部必須擬定長期對策，分散風險；另一方面，由於國內聘僱外籍看護工的家庭大多是在職照顧者，勞動部應提供「長照安排假」，針對在職照顧者提供彈性請假機制，避免勞工因照顧而離職。

她強調，聘僱外籍看護工的家庭普遍是重度失能者，大多對長照服務不清楚或認為申請很麻煩，呼籲各縣市政府長照管理中心主動出擊，聯繫待聘僱移工的家庭使用長照服務。

陳景寧提醒，處於外籍看護工空窗期的家庭，可以撥打1966長照專線申請服務，並由家人共同討論分工共度難關。

外籍看護 長照 移工

延伸閱讀

限制印尼移工爆看護危機 彰衛生局建議申請長照2.0

印尼家庭看護工近八成 高市：轉介長照或喘息服務人力

印尼移工不來雇主慌 宜蘭協助以喘息服務、照服員應急

萊豬開放立院表決 民團將要求立委表態

相關新聞

台灣豬標章代表100%國產是假的 香腸「腸衣」可用進口

萊豬明年元旦開放進口，為方便民眾辨識國產豬肉，中央畜產會推動「台灣豬」標章，目前全台共5800家申請，今天第一張標章正式...

誠品將開社區店 吳旻潔：不會擠壓到獨立書店

虛實整合，誠品（2926）開發自有電子商務平台「誠品線上」上線，除了書籍以外，3C、流行時尚與民生用品都是主打品項，強調...

「雨都」換人做 蘇澳11月降雨27天 民眾哀怨：別再下了

受到東北季風影響，易有短時強降雨，中央氣象局表示，宜蘭縣及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北地區及台北、花蓮山區有局部大雨...

國內首創無人機「上帝視角」分析路口車禍 估明年上路

道路上車禍層出不窮，超過五成的車禍發生在路口，除了造成生命財產損失之外，也導致道路壅塞。為減少此類憾事的發生，交通部運輸...

馬世芳節目著作權爭議 原文會：朝共有共享邁進

關於Alian原住民族廣播電台與節目主持人馬世芳的著作權爭議，原文會董事長瑪拉歐斯今天表示，經立委協調後已達成共識，未來...

用「全家便利商店點數」做公益！助流浪動物求溫飽

根據農委會最新報告顯示，國人共飼養超過250萬隻貓咪、狗狗，但相關調查也同步指出，近5年每年平均有5.5萬隻流浪貓狗進入...

嘉南一期稻作停灌補償 今首日1626名農民申請

今天遇上大旱，嘉南地區明年一期稻作停灌，今日是受理補償作業第一天，共有1626位停灌區域內農民完成申請作業，申請截止日到...

另類口罩之亂！從搶不到變沒人要…藥局苦笑「賣到要哭了」

受疫情影響，上半年口罩大缺貨，捧現金也買不到，口罩廠一窩蜂搶生產，現在口罩量暴增，醫院庫存滿、藥局削價出手，中央配發的防疫口罩，地方政府甚至得租倉庫來存放。口罩業者傳出，有外銷口罩被退貨，國際訂單轉往大陸，若政府徵用量減少，業者將面臨嚴峻挑戰。

誠品砍掉重練的「誠品線上」開站 社區店型成虛擬入口

「誠品想做的事，已經不能僅靠實體店或官方社群媒體可以達成。」誠品生活董事長吳旻潔如此說，加上過去誠品網路書店的架構跟物流...

瓦斯、天然氣12月雙漲 桶裝瓦斯每桶貴18元

中油宣布，自明（2）日凌晨零時起，12月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調漲0.9元...

基隆印尼移工占6成 鼓勵聘本國照服員居家照顧喘息服務

中央疫情指揮中心宣布12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台工作2周，基隆市政府有因應措施，社會處長吳挺鋒今天表示，鼓勵聘...

浯島城隍廟成觀光熱點 文物特藏館週末提供免費導覽

「金門迎城隍」為金門重要民俗文化活動，金門縣文化局輔導金門浯島城隍廟管理委員會成立「浯島城隍廟文物特藏館」，陳列與金門宗...

熱門新聞

驚悚！豪雨致災 蘇花武塔路段冒「天坑」直通太平洋

北北基宜花豪大雨特報 本周最冷時間曝光

台北101明年加價101元可登101樓 12月起限時一個月免費

「雨都」換人做 蘇澳11月降雨27天 民眾哀怨：別再下了

小四生被告白回信「一段話」婉拒 網大讚：這情商太高

第1間離島門市！韓國「NeNe炸雞」12月13日插旗金門

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。