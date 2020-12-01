疫情衝擊3千家庭難聘外籍看護 民團籲給長照假

印尼移工4日起暫停來台2週，衝擊長照人力。家庭照顧者關懷總會今天說，今年受疫情影響，至少有3000個家庭聘不到外籍看護，呼籲勞動部提供長照安排假，避免勞工因照顧而離職。

印尼籍移工新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入病例大增，中央流行疫情指揮中心昨天宣布12月4日起暫停印尼籍移工來台2週，預估將有1350名移工受影響，其中75%為社福移工、25%產業移工，勞動部估有超過千名雇主受影響。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，過去10年間，由於人口老化快速，全台家庭看護工需求年增1萬人，107年因長照2.0服務上路，外籍看護工從24.1萬人增至108年的24.4萬人，今年受疫情影響，截至10月底跌至23.6萬人，其中印尼看護工佔76%，推估全台至少有3000個家庭無法如期聘到外籍看護工。

陳景寧說，國內長照人力不足已是事實，全球已經開始長照人力爭奪戰，勞動部必須擬定長期對策，分散風險；另一方面，由於國內聘僱外籍看護工的家庭大多是在職照顧者，勞動部應提供「長照安排假」，針對在職照顧者提供彈性請假機制，避免勞工因照顧而離職。

她強調，聘僱外籍看護工的家庭普遍是重度失能者，大多對長照服務不清楚或認為申請很麻煩，呼籲各縣市政府長照管理中心主動出擊，聯繫待聘僱移工的家庭使用長照服務。

陳景寧提醒，處於外籍看護工空窗期的家庭，可以撥打1966長照專線申請服務，並由家人共同討論分工共度難關。