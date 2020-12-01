嘉南一期稻作停灌補償 今首日1626名農民申請

今天遇上大旱，嘉南地區明年一期稻作停灌，今日是受理補償作業第一天，共有1626位停灌區域內農民完成申請作業，申請截止日到12月20日，為期20天，假日無休，農田水利署呼籲，符合資格的農民記得申請。

農田水利署說明，為確保受理申請作業能順利進行，一周前即召開多次準備工作會議，邀集管理處各工作站確認每項準備工作均已完成，農水署也於今天上午成立作業聯繫暨應變小組，除了協助管理處解決受理停灌補償申請相關問題外，也適時回應民眾詢問。

農田水利署呼籲，停灌區內農民可於受理期間12月1日起至12月20日期間，選擇適當時間，攜帶並填寫身分證或戶口名簿，印章或簽名，農會或金融機構存摺影本，以及切結書等相關文件，至管理處各工作站申辦；管理處會排定時段，指派專人到各水利小組受理申請，以減少農民舟車勞頓。