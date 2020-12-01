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誠品砍掉重練的「誠品線上」開站 社區店型成虛擬入口

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「誠品線上」提供逾200萬種書籍。圖／誠品提供
「誠品線上」提供逾200萬種書籍。圖／誠品提供

誠品想做的事，已經不能僅靠實體店或官方社群媒體可以達成。」誠品生活董事長吳旻潔如此說，加上過去誠品網路書店的架構跟物流系統過於老舊，已不符合時下電商需求，於是誠品佈局3年的全通路計畫的重要齒輪「誠品線上eslite.com」今日正式開站啟動，將原有網站砍掉重練，全新誠品線上除了提供200萬種書籍之外，還包括精選文具、風格選物、米麵食品、衛生清潔等十大民用品、安心小農等多樣化商品全都賣，加上物流轉型升級為全新倉儲型物流，以及逾百台機器人快速理貨，最快可24小時快速到貨。吳旻潔指出，「實體店僅能追求個位數成長，但誠品線上要做到過去的倍數以上成長。」

台灣實體商場通路競爭激烈，早已進入微利時代，吳旻潔表示，「實體店每年僅能追求個位數成長，甚至會受到觀光客源縮減或景氣因素等影響。」誠品線上eslite.com串連誠品全通路，除了在線上遊逛，誠品實體店未來也能利用「OMO虛實整合購物」掃瞄下單，逛街中意的物品可宅配到府免提貨。吳旻潔表示，「全通路計畫把誠品的各個接觸端點，從線下到線上可以成為一個圓，不要斷裂。」明年則要完成將誠品線上整合至App的工程，完善消費者使用流程。

吳旻潔也說，「誠品以前不太敢嘗試小店，認為大店才能滿足誠品想要創造的想像空間，但現在有了線上，實體店不需受到物理面積限制，在今年誠品關掉不具發展空間的老舊店舖後，社區型小店將是誠品未來積極的展店目標，預計明年中將確定社區店型展店數與規模。」未來誠品實體店鋪將是消費者接觸誠品線上的入口。另外，2022年第四季預計開出營業面積1.8萬坪至2萬坪的誠品新店裕隆城大型店鋪。

誠品線上新開站適逢耶誕季，誠品線上開站推出「耶誕送禮專區」，精選逾50件禮品全面85折起，12/20前獨家提供「免費包裝服務」。另外慶祝開站，12月底前每日登入參加「百萬購物金天天送轉盤遊戲」，可獲得誠品線上、誠品書店、誠品生活50元至1,000元不等優惠券。

誠品線上串連誠品全通路，提供「OMO虛實整合購物」體驗。圖／誠品提供
誠品線上串連誠品全通路，提供「OMO虛實整合購物」體驗。圖／誠品提供
「誠品線上」結合全新倉儲型物流，提供365天配送，依區域不同最快24小時到貨。圖／誠品提供
「誠品線上」結合全新倉儲型物流，提供365天配送，依區域不同最快24小時到貨。圖／誠品提供
誠品董事長吳旻潔 (右2)、誠品總經理李介修(左1)、誠品電子商務處副總經理張鈿浤(右1) 說明「誠品線上」開站細節。圖／誠品提供
誠品董事長吳旻潔 (右2)、誠品總經理李介修(左1)、誠品電子商務處副總經理張鈿浤(右1) 說明「誠品線上」開站細節。圖／誠品提供

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