誠品將開社區店 吳旻潔：不會擠壓到獨立書店

虛實整合，誠品（2926）開發自有電子商務平台「誠品線上」上線，除了書籍以外，3C、流行時尚與民生用品都是主打品項，強調最快24小時到貨物。董事長吳旻潔表示，誠品的數位化從一開始的個人化服務，到目前的全通路平台，明年目標要成為全通路飛輪，可以將所有通路連接，打通過去斷裂的環節，去累積飛輪效應的動能。

吳旻潔表示，明年的目標是將先前新推出的APP與誠品線上整合，未來業績目標雖然先不透露，但不斷的快速成長。她認為，過去習慣實體店個位數的成長率，可能還容易受到外在環境的影響，但電子商務必須要有兩位數以上的成長率，才是有動能的網站。

吳旻潔說，誠品線上希望能創造更多流量，找到更適合消費者的商品，數位化完成後，才有開小型社區店，以及台灣北中南開中型、大型店的能力。她也說，社區小型店型還在研發中，不排除未來先有一個實驗店，如果能夠存活，就有很大的想像空間，深入到到各社區與縣市。

但開出社區店，是否會影響到獨立書店的生存，吳旻潔則認為，台灣的獨立書店都還有自己的主張與店主的意志，但誠品的社區店希望兩三年內深入到社區，因此期待標準是一致的，不大可能連鎖而不複製，與獨立書店的商品區隔很自然的就有差異，但也很開放與獨立書店有更多的合作。

誠品也強調，開出誠品線上後，不可能去做價格的破壞者，更強調是讓客人用適合的價格得到更多的體驗與內容。