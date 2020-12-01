瓦斯、天然氣12月雙漲 桶裝瓦斯每桶貴18元

中油宣布，自明（2）日凌晨零時起，12月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調漲0.9元，等於每桶20公斤的桶裝瓦斯要漲18元；車用液化石油氣每公升調漲0.5元；國內天然氣價格平均調漲2.85%，以家用每月平均用量來算，每月約增加6到9元。

中油表示，液化石油氣類價格依「台灣中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理；12月國際液化石油氣合約價CP及海運費比11月上漲，依液化石油氣計價公式計算，12月份液化石油氣每公斤應調漲0.9元；另中油先前為配合政府政策及減輕民眾負擔，累計未調足的吸收金額每公斤6.8元，將於日後國際價格下跌時再行回補。

天然氣部分，依據政府核定的天然氣價格公式計算，12月份國內天然氣價格因氣源成本增加，應調漲售價。自12月2日起，公用天然氣事業NG每立方公尺調漲0.2元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月增加約6至9元。