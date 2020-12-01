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浯島城隍廟成觀光熱點 文物特藏館週末提供免費導覽
「金門迎城隍」為金門重要民俗文化活動，金門縣文化局輔導金門浯島城隍廟管理委員會成立「浯島城隍廟文物特藏館」，陳列與金門宗教文化與歷史密切相關文物，5月份開展以來，吸引不少遊客前去觀展。縣府觀光處今天表示，將於12月5日起每周六、日在「浯島城隍廟文物特藏館」提供免費導覽解說服務，希望讓更多人看到金門的文化底蘊。
「金門迎城隍」為金門縣唯一登錄為國家重要民俗的無形文化資產，每年農曆4月12日是後浦浯島城隍廟的遷治慶典，文化局於前年辦理「金城鎮宮廟宗祠文物普查建檔」案，深入金城地區傳統聚落宮廟宗祠，普查宮廟宗祠祭拜類文物，整理出一批浯島城隍廟所典藏的文物，有在1993年重建城隍廟時留存下的大量舊廟木構件，並在5月1日舉行「浯島城隍廟文物特藏館」啟用。
縣府觀光處表示，自民國97年推出夜遊後浦小鎮遊程，由專業解說員進行免費導覽解說，吸引很多觀光客前來遊覽，後浦小鎮也於108年度榮獲「2019台灣城鎮品牌獎」，今年更榮獲交通部觀光局遴選30個經典小鎮殊榮，深受遊客青睞。為使遊客更深入瞭解金門頗負盛名文化資產，縣府觀光處與文化局於10月12日共同舉辦「浯島城隍廟文物特藏館」駐館解說人員培訓課程，以提升解說人員對寺廟文物之認識。這也是繼6月份推出「日遊瓊林」遊程後，再次打造能讓遊客體會金門古色古香的新遊程，並符合文化觀光的實質意義。
「浯島城隍廟文物特藏館」開館時間自12月5日起每週六、週日上午10時至12時、下午1時至5時，並提供定時導覽解說服務(上午10時30分、11時30分，下午1時30分、2時30分、3時30分、4時30分)，地點位於浯島城隍廟地下室，希望透過駐點解說吸引觀光人潮，並串連在地商家、旅館民宿及地區景點，以活絡地方產業並促進觀光發展。
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