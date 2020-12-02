爆紅「金門高坑牛肉麵」現身台灣超商，從金門紅回台灣饕客狂讚！

撰文 / 黎允之

挑戰泡麵美味極限！味丹攜手金門必吃高坑牛肉麵，推出「朕一品金門高坑牛肉麵」，日前於金門昇恆昌開賣，立刻引來粉絲「掃貨」，不少饕客試吃後表示：「完美復刻，極品激推！」熱門社團「爆廢公社」也湧入八百多則留言，許多網友跪求金門鄉親幫忙搶購，粉絲們為了一碗金門來的泡麵吵翻，現在終於也能在台灣本島的超商買到了！

味丹攜手金門必吃高坑牛肉麵，挑戰泡麵美味極限！ 圖／吳彥峰 攝影
味丹攜手金門必吃高坑牛肉麵，挑戰泡麵美味極限！ 圖／吳彥峰 攝影

「爆廢公社」討論度破表，「真心覺得好吃！」

味丹「朕一品金門高坑牛肉麵」甫推出即受到眾多牛肉麵迷的關注，在熱門社團「爆廢公社」引起廣大迴響，有網友表示：「真心覺得好吃！拜託金門鄉親幫幫忙，搭順風車求購！」也有網友在社團揪團，「要去金門買爆！」更有金門人得意地揚言：「架上最後一碗剛剛被我買光了！」一碗從金門來的泡麵讓網友口水直流，餓到理智線快炸裂啦！

「朕一品金門高坑牛肉麵」甫推出即在熱門社團「爆廢公社」引起廣大迴響，短短幾天就湧入八百多則留言。 圖／【爆廢公社二館】(網路擷取畫面)
「朕一品金門高坑牛肉麵」甫推出即在熱門社團「爆廢公社」引起廣大迴響，短短幾天就湧入八百多則留言。 圖／【爆廢公社二館】(網路擷取畫面)

金門必吃排隊美食，魅力圈粉無數饕客

提起「金門高坑」，許多人會想到「牛肉乾」，「金門高坑牛肉乾」從一家離島牛肉專賣店起家，發展至全台超市、超商都買得到的人氣零嘴，可見高坑牛肉的魅力已圈粉無數饕客！而該店有名的不只是牛肉乾，經典老字號「金門高坑牛肉麵」，更是遊客訪金門必吃的排隊美食，至今已有50年歷史，以大骨及藥材熬煮高湯，堆疊出風格獨特、濃郁有層次的招牌湯頭，肉塊鹹香軟嫩，搭配靈魂伴侶手炒酸菜辣椒，香氣更升級！絕頂美味使得高坑牛肉店終年人氣鼎沸。

「朕一品金門高坑牛肉麵」完美複製名店口味的鹹香牛肉塊，被網友評為「還原度超高！」。 圖／吳彥峰 攝影
「朕一品金門高坑牛肉麵」完美複製名店口味的鹹香牛肉塊，被網友評為「還原度超高！」。 圖／吳彥峰 攝影

「朕一品」還原度超高，完美複製名店口味

而味丹與高坑合作推出的「朕一品金門高坑牛肉麵」，經過名店嚴格把關，真材實料，被網友評為「還原度超高！」
獨特厚實濃郁琥珀色湯頭，在台灣常見的紅燒牛肉麵與清燉風味之間，開創鮮甜濃郁的新風味，搭配Q彈有勁、能吸附湯汁、滑溜有口感的細麵，一不小心就整碗見底了！除了吃得到大塊牛肉，連獨門秘製酸菜辣椒醬也不馬虎，消費者可以先品嘗原味湯頭，吃到一半再加入酸菜辣椒醬，一碗泡麵兩種吃法，令饕客直呼「泡麵神仙吃法，太過癮了！」加上清脆的小白菜，解膩又增加口感層次，讓人彷彿一秒置身金門，「金加五告讚」！

粉絲敲碗成功，台灣12/2起也能買得到，敬請把握嚐鮮優惠價。 圖／吳彥峰 攝影
粉絲敲碗成功，台灣12/2起也能買得到，敬請把握嚐鮮優惠價。 圖／吳彥峰 攝影

敲碗成功！台灣四大超商終於買得到了！

「朕一品金門高坑牛肉麵」自11月中上市以來，於金門搶先發售，即引起大眾好評，首賣大約一個禮拜，就已經銷售近三千箱。現在，網友終於敲碗成功！自12/2起台灣也能買得到這款超人氣泡麵，將陸續於台灣四大超商上架，讓想嚐鮮的饕客再也不用等、不必忍！原價$79，限時嚐鮮價$69，兩碗優惠價只要$127，喜愛牛肉麵的消費者一定要把握機會來嚐鮮！

「朕一品金門高坑牛肉麵」從金門紅回台灣，饕客試吃後表示：「完美復刻！」。 圖／吳彥峰 攝影
「朕一品金門高坑牛肉麵」從金門紅回台灣，饕客試吃後表示：「完美復刻！」。 圖／吳彥峰 攝影

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