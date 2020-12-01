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「雨都」換人做 蘇澳11月降雨27天 民眾哀怨：別再下了
受到東北季風影響，易有短時強降雨，中央氣象局表示，宜蘭縣及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北地區及台北、花蓮山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。
實際上，入秋以來，受到東北風影響，北部天氣溼冷，其中宜蘭光是11月的降雨天數就有23天，累積雨量為483.5毫米；蘇澳的11月降雨天數更高達27天，累積雨量1102毫米，不僅比「雨都」基隆來得高，更創下11月，全台單月降雨天數最多、累積雨量最高的城市。
根據中央氣象局統計，蘇澳11月降雨天數超過0.1毫米的天數高達27天，宜蘭則有23天；基隆則僅有18天，累積雨量達277.5毫米。
至於10月份，蘇澳的降雨天數也有24天、累積雨量達982毫米，宜蘭也有21天、621毫米；相較於基隆則只有19天、505毫米。
對於宜蘭「降雨不斷」，甚至超越基隆，不少宜蘭網友哀怨表示「雨都是不是換人了」、「宜蘭一直下雨怎麼辦」、「到底要下到何時啦」，還有民眾提醒「住宜蘭一定要有除濕機」。
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