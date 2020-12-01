國內首創無人機「上帝視角」分析路口車禍 估明年上路

道路上車禍層出不窮，超過五成的車禍發生在路口，除了造成生命財產損失之外，也導致道路壅塞。為減少此類憾事的發生，交通部運輸研究國內首創利用無人機，以「上帝視角」看兩輛車彼此接近的衝突狀況，進一步紀錄跟分析。運研所說，預計明年起協助地方政府診斷問題，未來事故分析可以從「年「降低成以「周」計算。

內政部警政署的統計數據顯示，今年1月至9月間的道路交通事故合計約26萬件，其中約有56.5％發生在路口。運研所說，近年結合無人機空拍攝影，以及人工智慧影像辨識等兩項當前最火紅的技術，開發路口衝突分析軟體，可以從空中「看見」任兩輛車彼此接近的衝突狀態，並記錄下來，藉此了解路口哪些地方最容易出現衝突，藉由路口衝突分析軟體，幫助道路主管機關了解路口可能的危險熱區，並預先進行改善。

運研所說，以前都是在平面看問題，現在用至高點無人機拍攝就可以全盤看到，是國內首創，其上帝視角高為75公尺，可看到140公尺到80公尺範圍。對小型車、公車、大貨車達95%以上準確率；機車92%以上；行人、自行車則是70%，還要再精進。希望把事故碰撞轉為事故前兆觀察，個案跟群體觀察都適用。

無人機的空拍制高視野，運研所說，可以將整個路口汽、機車、自行車甚至行人的行動路徑一覽無遺，再藉由人工智慧影像辨識的技術，可以辨識出各車輛、行人的行進軌跡、時間與速度，並加以記錄，因此可以分析出路口衝突的集中位置，再以熱點圖的展現方式，繪製出路口衝突熱點圖，以不同顏色表現衝突的嚴重性，將每一個衝突點繪在路口平面圖上。

運研所說，目前標準時間差為兩秒，若屬紅點衝突點（瀕危衝突），是最危急的，兩車軌跡通過同一地點時間差於一秒，其於則依序為橘點（高危險衝突）、黃點（中危險衝突）、綠點（低危險衝突），分別時間差小於兩秒、三秒和四秒。

運研所說，過去道路主管機關只能在車禍發生之後才能發現路口的安全問題，未來藉由衝突分析軟體的幫助，在車禍發生之前預先進行路口交通安全改善將變成可能，例如經常發生右轉衝突的路口可進行右轉車道與轉彎半徑的調整。明年起與縣市政府合作，運用衝突分析軟體於路口交通安全的改善工作，另外也將擴大應用此一分析技術於其他危險情境，例如進入路口搶（闖）越黃（紅）燈及超速行為，提升路口之安全性。

運研所說，傳統碰撞構圖是已發生事故，至少要累積一到三年才能做分析資料，現在用空拍方式分析，飛一次30分鐘偵測衝突事件，分析過程從年到周來計算，時間省上許多，