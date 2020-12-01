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生技為下一世代最重要產業 賴清德：要用國家力量推動

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
副總統賴清德表示，生物科技產業是全球下一個世代重要產業之一，會用國家力量推動。記者楊雅棠／攝影
副總統賴清德表示，生物科技產業是全球下一個世代重要產業之一，會用國家力量推動。記者楊雅棠／攝影

第17屆國家新創獎今頒獎，共有174個項目獲獎，其中更有六個新創團隊，獲得在現場展示成果，向國際創投爭取合作的機會。副總統賴清德今致詞表示，生物科技產業是全球下一個世代重要產業之一，我國也會用國家力量推動。

賴清德表示，台灣非常適合發展生技相關產業，因我們有非常優質的臨床醫療系統，加上完善的健保、充沛的研發能量、完善的生物資料庫，以及ICT（資通科技）優勢，都有利於發展，尤其將ICT（資通科技）和BIO（生物科技）結合，一定能前進國際，打出台灣品牌。

他說，生技產業是蔡英文總統六大國家產業政策之一，因此不論經費投入或是人才養成都要用國家力量推動。自己身為醫界一份子，非常期待可以妥善運用健康大數據配合創新服務，從而達到智慧醫療、精準醫療和再生醫療。

國家新創獎召集人楊泮池表示，雖然新冠肺炎疫情延燒，但今年參賽規模仍成長1.5倍，參賽件數較去年成長1.5倍、共268件參賽，更多醫護團隊從第一線的病患需求中，尋找更好的臨床解決方案，可見國內醫療創新的風氣已經成形。

今年的參賽作品中，共174個項目獲獎，其中也包括因應今年新冠肺炎疫情而研發出的多項「防疫科技」。而最終選擇出六個創新團隊，包括新析生技、國防醫學院團隊、林口長庚團隊、中研院團隊、聿信醫療和博想醫學科技，可於現場展示，尋求企業合作。

其中，嚴重的血鉀異常是心因性猝死的常見原因之一，但傳統鉀離子實驗室檢測需要超過半小時以上的時間。國防醫學院團隊研發的「免抽血人工智慧輔助快速判讀致命血鉀異常之心電圖系統」可透過該院自行研發AI影像分析系統，只需花費10秒鐘，便可以心電圖影像預測血液鉀離子濃度，作為緊急醫療上的輔助決策資訊。

國防醫學院團隊研發的「免抽血人工智慧輔助快速判讀致命血鉀異常之心電圖系統」，於現場尋求企業合作。記者楊雅棠／攝影
國防醫學院團隊研發的「免抽血人工智慧輔助快速判讀致命血鉀異常之心電圖系統」，於現場尋求企業合作。記者楊雅棠／攝影
因應今年新冠肺炎疫情而研發出的多項「防疫科技」。記者楊雅棠／攝影
因應今年新冠肺炎疫情而研發出的多項「防疫科技」。記者楊雅棠／攝影

國防醫學院 新冠肺炎 生技

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